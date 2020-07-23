西貢萬宜水庫涼亭前垃圾堆如山　網民鬧爆：邊個咁無品

本港新冠肺炎疫情持續肆虐，不少人選擇行山「抖氣」，但有山友近日於西頁萬宜水庫山徑發現有大量垃圾被遺在路邊，就連樓主亦看不過眼，強調「自己垃圾自己帶走」。大批網民鬧爆部份行山人士無品，「離晒譜」、「香港人唔好咁劣質啦」。

有山友近日於西頁萬宜水庫山徑發現有大量垃圾被遺在路邊，就連樓主亦看不過眼，強調「自己垃圾自己帶走」。（fb群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」圖片）

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該網民近日於fb群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」上載相片，表示在西灣亭前發現大量垃圾堆在一旁，數量誇張。相中可見，垃圾堆中有不少紙巾、膠樽，甚至有紙皮箱，相信是行山人士遺下。而相中有兩人站在垃圾堆附近，但卻不為所動，似乎已見慣不怪。

大批網民留言鬧爆過份，又批評部份行山人士不自律，「點解可以咁自私」、「太過份啦」、「睇到都嬲」、「點解去到依家都仲有人亂拋垃圾」。有網民更直言香港人質素每況愈下，「有啲人就係自視過高」、「其實有啲香港人根本同大陸人冇分別」。

部份網民又指如果長此下去，整個大自然環境會受到不可彌補的破壞，又建議應暫停開放部份山徑。

（fb群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」）

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