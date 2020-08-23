悲劇！四川15歲少女危站後墮樓　42歲父張手營救被砸　父女同死

生命可貴，千萬不能因一時想不開而輕生！四川瀘縣發生1宗父女同死悲劇，1名15歲少女在大廈25樓的天台危站後躍下，地面的42歲父親不忍心急救女，不顧自身安危竟試圖接着墮樓的女兒，最終父親被女兒的身軀重重砸傷，父女雙雙不治。當地傳媒報道，少女患有抑鬱症，曾向家人透露死意。網民對事件感到惋惜傷心，表示同情父親救女心切的心情，呼籲多留意青少年的情緒狀態。

網上流傳的照片顯示，少女墮樓前危站在大廈天台。（網上圖片）

網上流傳的照片顯示，少女墮樓前危站在大廈天台，據了解，當時少女的父親在發現女兒的異常舉動後，馬上趕到樓下張開雙手，其間不停地抬起頭向女兒大聲叫喊，希望女兒可以冷靜下來回心轉意，但想不到少女仍是躍下，在電光火石的瞬間，愛女心切的父親也來不及思考，條件反射的想接住女兒，詎料卻與女兒一同喪命。

當地公安通報，事發在8月22日10時半左右，四川瀘縣玉蟾街道藍山郡小區發生墮樓事件。15歲姓曾的女生從該小區25樓跳下，將樓下試圖接住女兒的42歲父親砸傷，父母經搶救無效死亡，具體原因正在調查中。

有內地傳媒報道，指尋死少女的原因可能與不想去由父母安排的鋼琴班有關，而大樓的底下就是培訓班的場所，不過亦有媒體訪問到墮樓少女的媽媽，她說女兒患抑鬱症，今年上半年家人發現女兒的手上有割痕，但拒絕透露原因，並曾向家人透露不想活了，在事發前曾住院治療。至於鋼琴班，母親指「查出孩子有病（抑鬱症）後，孩子主動提出想學鋼琴，這才報的班，還買了鋼琴」。而女孩的哥哥則就說，今年發現妹妹患有抑鬱症後，父母才從外地回家照顧妹妹。

不少網民都為女孩的離世感到可惜，「希望女孩和他爸爸在另一個世界好好的」，也有很多人同情女孩的母親，指她在事件中失去2名至親，一定很難受，希望她能振作起來。有專家則指青少年踏入青春期時情緒容易波動，父母要不要以威嚴去壓迫，注意溝通方式，並多留意子女的情緒變化，一起尋求解決方法，期望能減少悲劇發生。

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