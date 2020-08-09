9歲男童昏昏欲睡被帶到醫院　竟發現腦內有子彈　父母都唔知情

小孩頭部中槍，父母竟全不知情？一名來自耶路撒冷的9歲男童早前因為感到疲累被父母帶去求醫，當時男童仍然意識清醒，醫生發現他頭部有小傷口，但在頭髮之下只滲出小量的鮮血，沒想到當醫生為男童做電腦斷層掃描（CT Scan）時，發現男童腦中竟然有一顆子彈，而男童和父母都全不知情。

醫生估計子彈是由從頭骨側面射入，之後穿過大腦，再卡在男童腦後。（Hadassah University Hospital圖片）

神經外科醫生蓋伊（Guy Elor）表示男童來自東耶路撒冷一個名為拉斯阿穆德（Ras al-Amud）的社區，他的父母都不知道兒子被槍擊，初入院時男童母親指，他和朋友一起玩，可能期間發生了一些事或有東西從天而降被弄傷頭部。

父母見男童表現得特別困倦於是送他入院，醫生初時發現他的頭部有一個小傷口，頭皮上有血，但想不到檢查後發現，傷口竟是由子彈造成，子彈卡在男童的頭骨內。醫生估計子彈是由從頭骨側面射入，之後穿過大腦，再卡在男童顱骨的位置，最終醫生在男童抵達醫院2小時後就進行手術，成功把子彈取出。手術後男童康復進度良好，已經清醒並可以和家人溝通。

醫生蓋伊對男童的狀況都感到十分驚訝，「即使子彈穿過了非常重要的大腦結構，男孩仍可以正常說話和康復，預計對大腦的損害很小，甚至根本沒有」，他亦指如果子彈從另一個角度射入，可能對大腦造成更多損害，並對神經系統造成重大損害。

對於事情警方已介入調查，會調查子彈是否與日前穆斯林為慶祝古爾邦節（Eid al-Adha，又名宰牲節）鳴槍有關。今年的古爾邦節由7月30日開始至8月3日結束。

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