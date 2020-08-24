洗杯竟然變打功夫？　台小孩做家務遇罕見意外　網民話諗起鐵線拳

洗杯洗碗是簡單家務，但原來亦可以使出「真功夫」！有台灣網民在討論區上分享，指家中的屁孩在洗杯時竟然將杯子都「洗穿了」，需要想方法脫臉。雖然孩子的處境可憐，但亦有網民笑指這與現實中的「鐵線拳」有異曲同工之妙！

台灣有網民分享圖片，指家中小孩於洗杯時發生意外，將杯穿到手臂上。（facebook群組「爆廢公社二館」圖片）

該名網民在facebook群組「爆廢公社二館」上載照片，可見照片有一隻穿了底的透明玻璃杯套了在一隻手上，情況滑稽得令人不禁發笑。樓主解釋，事件原來是他叫家人小孩洗杯卻變成這樣，原來打算把杯子打碎脫困，但弄碎玻璃可能有一定危險，還好有人想到用保鮮紙包住手，然後擦番槻水在手上，然後成功將杯子拿下，感嘆「洗個杯子竟然也會發生這種事」。

👇👇👇網民笑爆留言：好似鐵線拳！👇👇👇

意外意外就是意料之外，沒有受傷算是不幸中之大幸，同時網民們的想像力沒有令人失望，他們一看圖片就覺得那一隻手與電影《功夫》中的「洪家鐵線拳」十分相似，因為鐵線拳會將多個鐵圈套上雙手，而屁孩就將玻璃杯套到手上，是為鐵線拳2.0的「玻璃拳」，甚至說這也可能是「電光毒龍鑽」、「九陰白骨爪」、「隔山打牛」等功夫。

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