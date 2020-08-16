港媽淘寶齋睇相買鞋櫃　實物如被縮小電筒照過超爆笑　最後要咁做

網購容易中伏，下訂單前最好看清楚商品細節。有港媽日前在淘寶購買鞋櫃，惟「大頭蝦」地忘記檢查尺寸便付錢，直至到貨時，一打開才發現是小型鞋櫃，勉強能放下3隻成人鞋，猶如被哆啦A夢的法寶縮小電筒照過一樣，只好改造為牆架。帖文引來網民熱議，許多人更有類似經歷，表示只顧看相片，導致最後得物無所用。

有港媽最近在淘寶購買鞋櫃，卻大意沒有看貨品的尺寸，由於鞋櫃放不下成入鞋，最後只好改造為牆架。（fb群組「淘寶開心share」）

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該名港媽周四（13日）在facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示最近經淘寶以20.8人民幣（約23.2港元）購買4層鞋櫃，不過她只顧看賣家的商品照，卻忘記參考尺寸，結果下訂單來貨後，才驚覺鞋櫃的深闊只有20和43厘米，每層勉強能塞入3隻成人鞋，讓她哭笑不得。

由於自己不小心忘記看尺寸，樓主表示沒有劣評店家，發帖只純粹為分享蝦碌事「畀大家一齊笑下」，又提醒網購愛好者切勿「睇相買」，否則隨時中伏，「畀人指住嚟笑」，並打算將鞋櫃改造為牆架。

大批網民看過樓主上傳的實物照忍不住爆笑，形容是「哈比人鞋櫃」或只在小人國適用，有經驗豐富的網購高手就指買家俬類商品謹記看清楚大小，亦有同路人分享過往中伏經驗，表示「睇相每層放一對，實物每層放一隻」、「我都試過，不過放玩具車，買返來得啖笑」。

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