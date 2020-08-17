【大整蠱】魔術師搽茄汁扮釘穿手指　老婆遲鈍反應引網民笑爆

夫妻生活要維持情趣不容易，自以為的小玩笑卻隨時得罪老婆，美國知名魔術師弗洛姆（Justin Flom）最近以身試險，在家中整蠱已結婚11年的妻子，利用茄汁、催淚棒等道具，假裝被釘槍釘到手指流血。在偷拍影片中，妻子嚇得驚慌失措，最後得知被整蠱時的反應更是引來網民爆笑，紛紛擔心弗洛姆要「跪算盤」和「瞓梳化」。

美國知名魔術師弗洛姆（Justin Flom）經常在社交平台上傳小魔術影片，最近他卻分享一段整蠱老婆的片段。（IG@justinflom）

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魔術師弗洛姆8月10日在Instagram等平台上傳約3分鐘的影片，看到他先將釘子釘入木板，並計算好足以讓手指放入木板和釘子之間的距離，然後以鮮紅茄汁「點綴」，為了讓妻子更加相信，他甚至用催淚棒抹在眼睛附近，讓自己看起來像是痛得落淚。

影片中，當弗洛姆架好偷拍鏡頭並準備就緒後，便發揮演技叫妻子過來，妻子看到眼前一幕立即被嚇到，倒抽一口氣，衝出房門打算召救護車，但被弗洛姆阻止。一切按照計畫進行，弗洛姆指示妻子拿出鉗子鉗走釘子，其間多次拿開「流血」的手指示意，但嚇得失去理智的妻子完全沒有察覺，直至看到丈夫定格注視着她忍笑，2人面面相覷，她才發現真相。

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弗洛姆不顧妻子瞪大眼怒視，顯然非常滿意自己的惡作劇，並大笑一番。影片最後只見妻子一動不動直視丈夫，事後弗洛姆表示很喜歡對方的反應，笑言「她大腦運作比Windows 95還要慢」，又認為這些惡作劇能讓夫妻關係更進一步。

影片至今在Instagram已有近20萬觀看人次，TikTok上更多達約4900萬人次，大批網民被2人的互動逗笑，「竟然移開了3次手指都沒有發現」，又擔心他得罪妻子後的生活近況，詢問「梳化好睡嗎？」。

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