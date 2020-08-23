2兒子ADHD兼語言遲緩　港媽懷第3胎缺支持壓力爆煲：BB條命喺我手

【ADHD／語言遲緩】生兒育女是一生一世的重責，如果面對經濟壓力和得不到另一半的支持，對懷孕的媽媽來說很容易情緒陷困擾。有懷第3胎的港媽在討論區訴苦，指大兒子和小兒子分別有專注力失調及過度活躍症（ADHD）和語言遲緩的問題，她這次懷孕後丈夫也不表態，又沒有多幫忙，家裏亦沒有長輩支持，令她大感壓力，甚至情緒不穩，只有上網抒發。

該名港媽在「親子王國」以「懷上第三胎情緒不穩」為題發帖，表示自己和丈夫因沒有共識的避孕方式，「結果又搞出人命」。他們本來就有一對分別10歲和3歲的兒子，分別有ADHD和語言遲緩，屬有特別需要的孩子。

樓主和丈夫育有一對10歲和3歲的兒子，分別有ADHD和語言遲緩，屬有特別需要的孩子。（《BB來了》劇照）

樓主指，「有咗後覺得好大壓力，陀呢胎好辛苦，嘔到七彩」，但丈夫不置可否的反應令她更難受，「老公唔多表態，又唔會堅持要，但佢一定唔會主動唔要」，讓她覺得胎兒的性命就在她一個人手上，感覺十分為難。

樓主指自己從小就很獨立，相反丈夫出生在大家族，從小很多事情都不是自己決定，為人也較木訥：

+ 3 + 2

不少網民留言安慰事主，希望她能振作，表示雖然可給意見不多，但可聽她訴苦：

同場加映：【悲劇家庭10大元素】