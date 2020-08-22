兩孩港媽被夫家攻擊生得矮　高大阿嫂一個動作取笑小朋友超賤

【港媽 / 矮人 /增高】每個人的身型都有先天因素，不應成為別人的攻擊目標，但有兩孩之母於討論區發文，大呻因自己身材矮小，經常被丈夫家人出口揶揄，更嘲諷她令子女「細粒」，而生得高大的大嫂曾經抱起其女兒，然後問了一句話，令港媽感到非常侮辱，氣得大罵：「好賤囉！」

港媽指丈夫家人經常取笑其子女的身高，指他們讀小學時「實排第一」。（示意圖，資料圖片）

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該名港媽於親子王國討論區發文，指自己身材較矮小，而丈夫的身高亦屬一般，但每次回奶奶家時，子女的身高都經常被丈夫的家人經常，「成日話我啲仔女細粒，話佢返小學實排第一咁」。港媽稱原本也不覺子女身高有問題，「我心諗，咁係又點啫」，又指奶奶本身也是「矮人」，「不過佢實會覺得自己個仔（即我老公）高囉，因為我老公啲阿嫂都高大嘅，佢哋啲仔女都高嘅」。

藝人鄺潔楹（左）只有155厘米高，站在劉穎鏇旁邊更顯矮小（judy.kwong ig圖片）

港媽說每次回丈夫家，奶奶會「成日話我啲仔女細粒」，而這情況在其娘家則不會發生，坦言不知如何處理，「我都唔知點應佢，而家佢表面話我個女矮，實際係想話我矮，所以個女似我咁，賤到不知所謂」。她認為奶奶對她一向不滿意，「雞蛋裏挑骨頭咁，唔好講話湊得好唔好啦，我覺得佢係估唔到我湊到兩件」。

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她更憶述一次感到非常侮辱的經歷，指丈夫的大嫂比她高，曾經抱起其女兒，「問佢係咪未試過咁高」，令她氣得大罵「好賤囉」。她認為丈夫家人攻擊其子女的目的「其實係想攻擊我」，稱這樣令子女久而久之也不喜歡回奶奶的家，「其實我啲仔女不嬲喺佢哋自然感覺下呢，唔係咁鍾意返我奶奶度囉，細路仔你對佢係好定唔好，你估佢真係唔知咩」。

帖文引來網民討論，不少人支持港媽，認為她毋須理會丈夫家人，「為母則強，做自己能力可做的事。後天畀多啲營養運動及早睡，都有助仔女發育，盡力做，不需要怒」、「最好叫佢唔好喺小朋友面前咁講啦，會傷自尊心㗎嘛」、「其實你不用咁介意佢哋批評咩嘢，最重要照顧好仔女，將屋企保持得好。當你不需要靠男家的人幫手，而你做得好過人哋就已足夠」。

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