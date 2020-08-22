9月開學學童返校無期　港媽鬧爆網上教學　出招避免子女變大近視

教育局早前宣布全港中、小學可照常9月開學，但須暫停面授課堂，即一眾莘莘學子將要接受網上教學，惟這措施卻讓許多港媽叫苦連天，有雙職家庭不但要辭工專心陪伴子女上課，更憂心小朋友每天對熒幕「睇壞眼」，怒斥「唔盲都大近視」。家長分享避免子女患近視招數，包括把電腦畫面輸出到大熒幕，又或者自己看教學影片，再親自教小朋友，減少孩子對着熒幕的時間。

9月開學在即，有港媽在網上大大苦水，擔心子女每天對着電腦上課數小時，變成大近視。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

開學在即，大部分學校已通知家長將使用Zoom等視像軟件授課，有港媽昨日（21日）在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」吐苦水，隨即引來數百則留言，不少家長紛紛說出對網上教學的憂慮。有幼稚園K2學生每天要對着電腦上課80分鐘，家長擔心容易造成近視，另有3子之母更要找來3部電腦，每天找地方分隔3位小朋友，憾嘆「唔知以為屋企成千呎」。

+ 6 + 5 + 4

另外，有本身是雙職家庭的媽媽表示，因要在家照顧孩子而辭職，慨嘆「就嚟食西北風」。部分學校要求學生在家上課要穿校服，同樣引起家長不滿，表示「唔明點解要喺屋企着件校服上網」，但亦有家長支持有關安排，可讓小朋友認真上課，否則容易變得懶洋洋。

新冠疫情雖有回落，但情況未見穩定，有家長認為網上授課是「沒有辦法之中的辦法」，希望在非常時期，學校和家長應互相遷就，稱「學校好無奈，家長都好無奈」。有人埋怨香港爆發第三波疫情，其根源來自政府防疫不力，令家長和孩子都受苦。部分父母為免子女變大近視，更嘗試把電腦畫面輸出到大熒幕，至少可拉遠距離，又或者自己看教學影片，再親自教小朋友，可見在疫情之下，家長也在自學。

👇👇👇同場加映：以色列4孩之母鬧爆網上教學👇👇👇

+ 13 + 12 + 11

👇👇👇同場加映：網民分享直播尷尬事👇👇👇