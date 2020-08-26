余德丞自爆未食過叮叮食物　用微波爐超論盡　仲做錯一件事被斷正

新冠肺炎疫情下，大家盡量留家抗疫，不少人都變居家「廚神」，TVB藝人余德丞Dickson近日亦拍片分享「下廚」趣事，但原來他未接觸過微波爐翻熱食品，過程中展現「論論盡盡」一面，令網民大開眼界。其實很多人都提倡過，使用微波爐前應通過考牌測試，因不小心放入不能叮的東西隨時引起火警！

余德丞Dickson近日拍片分享「下廚」趣事，原來他未接觸過微波爐翻熱食品。（YouTube影片截圖）

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家住跑馬地豪宅的余德丞，不時在其YouTube頻道分享家居趣事，近日就表示因見到很多人在抗疫期間，都開始使用氣炸鍋、焗爐等學習煮食，「其實我都想煮但又真係唔識」，唯有向微波爐入手，但說自己從未吃過「叮叮飯」，因而想試吃一下，甚至特意駕車過海購買。

😂Dickson雞手鴨腳翻熱叮叮飯全過程👇👇👇

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不過，Dickson翻熱食品的過程都顯得雞手鴨腳，當他閱讀食品包裝上的說明時，不禁問友人「膠袋開孔係咩玩法？」到放入微波爐之前，Dickson猶豫不決，不斷查問擺法是否正確安全，一關上微波爐門更發現已開始了翻熱，嚇得他大叫「點解開始咗嘅？」連在旁友人都笑稱「我肯定你沒有用過微波爐」。事後Dickson強調「微波爐我係識用嘅」，只是平時比較喜歡叫外賣及吃杯麵，所以比較少用。

有網民看完短片都取笑Dickson「好pure好true」，被人斷正不懂使用微波爐，又指看着整個過程都令人感尷尬，更發現一個大問題，「微波爐上面放多士爐同咁多雜物，點樣散熱？」

網上不時都有人開PO呻另一半或同事不懂用微波爐，甚至有人將發泡膠飯盒直接放進去超驚嚇。原來有8種東西咪亂叮▼▼▼

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有台灣節目就曾經實測，微波爐會不會叮爆玻璃飯盒▼▼▼