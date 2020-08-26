極品寄生族｜哥哥帶無業女友回家　衛生巾亂丟白食白住一年趕不走

家家有本難唸經，台灣一名女網民在社交平台大呻哥哥帶女友到他們家住，但女友的衛生習慣十分惡劣，更不做家務，也沒有工作，家人甚至問過警察可否把女友請走，但仍無功而還，令樓主非常困擾。

該名台灣女網民在Facebook群組「爆怨公社」發帖，一開始就表示「雖說家醜不可外揚，但我真的受不了」。她指自己和哥哥感情不好，因為哥哥從小就會偷錢，還經常惹事生非令父母麻煩。

去年他帶了女朋友回家，本來樓主只希望相安無事，「他們過他們的，我們過我們的」，但磨擦慢慢多了，哥哥女友第一天搬來的時候，除了身上的衣服，竟沒帶任何更換的衣物，樓主的媽媽好心拿樓主的衣服給她借穿，想不到之後對方視為理所當然，沒經過樓主同意直接拿她的褲子穿，不過當樓主叫她脫下來時，對方半句道歉都沒有，而換上的另一條褲子也是樓主媽媽的。

更過份的是哥哥女友衛生習慣非常惡劣，因為樓主和他們的房間在同一層，所以共用一個廁所，但樓主發現「不是馬桶蓋不掀，不然就是月經來地板用的都是血不沖，衛生紙也都亂丟」，樓主忍不住於是私訊她，初時她曾回覆會特別注意，但後來變成已讀不回。

樓主說哥哥女友去年到他們家時曾說要找工作，但直到現在仍是遊手好閒，沒在工作也沒讀書，整天待在家裏，甚至要樓主的父母幫她買飯。為了趕走哥哥女友，他們曾經換過大門鎖，但哥哥趁沒人為意拿走新的鑰匙，甚至想過報警，但詢問過警察的意見指女生已成年，沒有辦法強迫她回家。

床附近有很多空的膠樽和飲品罐，而吃過的食物也隨便放在地上。（爆怨公社 fb圖片）

樓主亦貼出哥哥房間的圖片，可見東西全部放在地上，凌亂不堪，床附近有很多空的膠樽和飲品罐，而吃過的食物也隨便放在地上，十分骯髒。樓主稱從來沒把哥哥當作是家人過，「因為連我爸媽都覺得他沒救了！能在這種環境睡覺我也是佩服！」

不少網民批評哥哥女友賴死在別人家中，又厚臉皮又沒家教，十分過份，「人無恥就是無敵」、「流浪漢都比她愛乾淨」、「太不要臉」。

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