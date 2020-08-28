跨性別學生如廁無得揀男女　美國法院判校方違憲

美國上訴法院周三（26日）裁定，維珍尼亞州（Virginia）告士打高中（Gloucester High School）禁止跨性別人士格里姆（Gavin Grimm）在學校內使用男廁，而只能使用獨立無性別廁所的做法違憲。

訴訟始於2015年，格里姆生理上是女性，但個人性別認同為男性。入讀告士打高中後，格里姆告知校方自己的性別已轉為男性，應該使用男廁，原本獲得答應，但校方在較保守的家長反對下，董事會以6比1的比數通過決議，限制格里姆只能使用獨立無標示性別的廁所，換言之要跟其他學生分開如廁。

格里姆不滿告士打高中禁止其在學校內使用男廁，於是起訴校委會。（Facebook圖片）

格里姆對不滿，決定起訴校委會。案件經過多次審理後，維珍尼亞州第四巡迴上訴法院終以2對1裁定，現已升讀大學的格里姆應該受到聯邦法律保護，即禁止在教育上作性別歧視，且美國憲法是要求眾生平等。

法官弗洛伊德（Henry Floyd）在判詞中表示，學校董事會的行為構成「對兒童的一種特殊歧視」，而有關經歷將影響一生，因此決定維持2019年下級法院的裁決，判格里姆勝訴。

雖然在高中畢業前格里姆一直無法使用校內男廁，但這宗案件已令其成為美國知名跨性別維權人士，且入選2017年《時代》（TIME）雜誌百大人物。格里姆得悉裁決後表示，法院的決定「不僅對我本人，對全國的跨性別人士來說都是一項令人難以置信的肯定。」

格里姆的案件在維護跨性別人士權利方面的確具有代表性，美國聯邦最高法院曾接受上訴，願意審理格里姆案，令此案有望成為跨性別人士如廁權適用於全國的重要案例，但總統特朗普上台後推翻前朝行政命令，讓各州自行決定學生使用廁所的權利，而聯邦最高法院則於2017年3月放棄審理格里姆一案。