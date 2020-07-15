跨性後績效評估被降級　同事罵人妖　團體推跨性別職場友善指引

跨性別人士在職場間屢受歧視不是新鮮事，有團體今日（15日）就發佈一份指引，建議僱主應如何向跨性別人士建立友善的職場環境，如忽視求職者文件上名字、性別或稱呼上的差異等。有跨性別人士指，自己在進行跨性別手術後，職場上的績效評估突然無故被降級，她期望僱主能公平地審視員工能力，而非以性別作衡量標準。

提倡跨性別平權的世界公民協會中國香港今日發佈《建立跨性別友善職場環境僱主指引》（指引），世界公民協會中國香港總監黃欣琴期望，香港職場能聚焦跨性別共融及平等機會，並呼籲僱主忽略求職者文件上的名字、性別或稱呼上的差異，而選擇僱員應考慮其才能，並非以性別及性取向作考量。指引將免費向本港各大僱主派發。

提供跨性別平權的世界公民協會中國香港今日透過Zoom舉行記者會，發佈《建立跨性別友善職場環境僱主指引》。

黃欣琴指，目前香港社會對跨性別人士仍欠缺認識及理解，「我們看見即使跨國企業有相關LGBT友善政策，落在香港分部上的推行仍是一知半解。跨性別人士仍遭受不理想對待，如僱主在求職者履帶看見性別一欄已紛紛耍手擰頭，而本地公司及中小企更為嚴峻」。

跨性別人士Alice在一間跨國公司從事工程師，她在任職期間進行變性手術，出櫃後卻遭到同事言語騷擾，辱罵她是「人妖」，甚至受不公平對待，「人事部期望任職的工程師是名男性，後來我變了性，與公司期望的有落差，在工作表現上評級也突然變差了」。Alice指，公司總部雖然設有LGBT友善政策，不過香港分部卻未有妥善循守，政策變相如同虛設。

世界公民協會中國香港總監黃欣琴期望，香港職場能聚焦跨性別共融及平等機會，並呼籲僱主忽略求職者文件上的名字、性別或稱呼上的差異。（資料圖片）

Liam是一位跨性別男性，他現時任職調酒師。他指，過去曾經在一間酒吧工作，僱主在其入職前便將他的履歷表向同事傳閱，並指「你哋估吓佢係男定女？」，隨後有同事將此事告訴Liam，他一氣之下辭職，「履歷表有我的資料，這樣是極不尊重個人私隱」。

在大學任教的林葦葉去年向同事出櫃，她指自己在出櫃前亦非常憂慮，擔心僱主會將其工作表現與性別掛勾，最後幸好她在職場上未遇到任何歧視或不便。但她仍呼籲社會人士要多接納跨性別人士，「我們的要求是非常simple及humble（簡單及卑微），希望社會能容納不同聲音，互相尊重，並理性地討論自己看法，僅此而已」。

黃欣琴指，目前香港社會對跨性別人士仍欠缺認識及理解。（資料圖片）

平等機會委員會高級機構傳訊經理陳碧霞亦有出席是次發佈會，她指平機會非常支持增設《跨性別友善職場環境僱主指引》，「在我們過去接觸的事例上，有跨性別員工通知僱主出櫃，僱主有困難，亦不知應如何做」。陳碧霞又指，香港僱主在職場上推廣跨性別友善的資源極少，期望指引能向僱主提供參考。