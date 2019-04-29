印度首位跨性別Model——Anjali Lama　在保守國度中的稀有故事

乍看之下，這位模特兒五官深邃，不是大眾美人，但眉間還散發出一種異國神秘與剛柔並濟的氣質，型格又充滿感染力，絕對是時尚界喜歡的臉龐，她曾登上Elle India的封面，同時為Calvin Klein、Anita Dongre，Rohit Bal，Tarun Tahiliani等大品牌行Show，不過原來這位模特兒擁有一個獨特的身份，她是一位跨性別人士。

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縱然在時尚界有跨性別模特兒不是新鮮事，但這位跨性別模特兒Anjali Lama是來自一個保守的國家——印度。到底她是如何在這個保守的國度中成為著名的模特，同時倡導跨性別權利呢？

辛酸的童年

Anjali Lama並非出生於印度，她在尼泊爾農村出生並長大，家中有七個孩子，而她排第五。家庭不富裕，完全只依賴農業，小時候生活環境艱難，加上心中一直有個困擾，令她的童年並不快樂。「我總覺得自己與其他男生不同，與女性有種強烈的聯繫，當時我不知道是什麼一回事。不論在學校還是在家中，老師、兄弟、同學、親戚都會取笑我為什麼只跟女生做朋友，面對每個人的質疑與嘲笑，我的內心感覺快要崩塌。

蛻變的過程

Anjali Lama與大部分有性別認同障礙的人一樣，在不安中渡過青春期，後來她離開村莊搬到城市讀大學，希望可以為家庭帶來改變，但她萬萬都想不到，重大的改變將會是她自己。從小在小村莊成長，對外面的世界認知不多，但到了城市她接觸到更多，令她開始漸漸意識到自己內在真實的情緒。

「我從小知道自己是男性，但我卻喜歡打扮與化妝，不過我無法告訴任何人，當時我看到一場關於跨性別人士的節目，令我明白到世界上有這麼多人和我一樣，我不是孤獨的，她們引起了我的共鳴。」其後，Anjali偶然在餐館結識了兩位跨性別人士，並介紹她一個名為藍鑽協會的組織，一個本地的倡導跨性別權利的組織。

一切都是從這一刻改變，我到訪該這個組織，他們教了我很多事情，有關跨性別人士的權利、自我認同、醫學資料等等，這是我人生中最難以忘懷的一天，因為這是我第一次真正了解自己，感覺像在萬長的漂浮日子中找到浮木般。

成名之路

Anjali其實是誤打誤撞地走進這個圈子，當時組織舉辦了一場選美大賽，她便好奇參加，誰知道進入前十名，更贏得了迷人小姐的稱號，後來組織便支持她參加不同的比賽，讓她遇到了來自世界各地的許多美麗而堅強的「姐妹」，令她找到歸屬感。她第一次當模特兒是在 「女人之聲」的全國雜誌，當時雜誌希望報導跨性別人士的故事，她便登上了封面。「當時我連什麼是模特兒都不知道，不過從這次開始了我的模特兒之路。」

成名之路不易走，尤其她的身份與國家。她曾多次寫信報名參加Lakme時裝週的試鏡，縱使沒有被排擠，但屢屢不被選中。最後，她決定賭上全部，辭掉尼泊爾的工作，拿著所有的積蓄，搬到了印度孟買，因為身份問題遭到很多白眼，沒有人租房給她、找不到工作、受盡冷言冷語，甚至有專業人士對她說：「我們不需要你這種人。」她屢不放棄，努力準備自己，再次參加時裝週試鏡，皇天不負有心人，這次她在200名模特兒中，被選中，從此展開了她的國際舞台。

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尊重與認同

Anjali Lama現在正在成功的路上，更登上國際雜誌i-D，但身為跨性別人士，她還未得到認同「我的護照與身份證件仍然認定我是男性。」世俗有很多人歧視她們這種的身份，說她們不倫不類、視她們是異類，但其實她們是只想做真實的自己。

世俗有很多人歧視她們這種的身份，說她們不倫不類、視她們是異類，但其實她們是只想做真實的自己。(圖片來源：anjalilama_official@IG)

面對身份認同是十分挑戰性的事，首先你要了解你自己內在的看法，必須接受自己，如果你都不接受自己，別指望任何人接受你。我已故的媽媽告訴我，無論遇到什麼問題，都不要逃避它，只有面對它們，才能成長與前進。我曾從別的跨性別人士身上找到希望，我希望也能成為別人的希望。

世界上還有很多跨性別人士，沒有如Anjali Lama這般幸運，能尋找自己的出口，在黑暗中苦苦掙扎，也許她們最想要的不是金錢、不是名氣，而是一份尊重與認同。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】