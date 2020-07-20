謝和弦曬紐約一夜情性伴合照驚見陳芳語　女方公開私訊截圖揭真相

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謝和弦日前在Facebook炫耀以前去紐約時，雖然英文沒有很好，但是外國女生見到他的紋身，就會主動來搭訕，有些之後還能一夜情，並附上與幾位女生的合照，不過合照中驚見Kimberley陳芳語，於是她被認為與謝和弦有一夜情，而陳芳語則回應駁斥。

陳芳語貼圖證曾請謝和弦食檸檬：

陳芳語在Facebook上分享謝和弦這篇貼文的截圖，並表示「哈們哥約不到我，只能發7年前的照片，加油」，還貼出過去謝和弦曾私訊給她的內容「晚上見」、「這幾天有同場，有緣再見」，不過陳芳語都未回應。

另外她還貼出與一位網友的私訊對話，因為這位網友酸「在紐約當謝和弦的砲友？好亂～玩音樂都這樣嗎」，陳芳語很直接的回應「根本沒有，講話小心一點，你這種只相信你耳朵聽到的，而不是親眼看到的，很可憐」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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