謝和弦：大麻可殺死新冠肺炎！IG頻頻發噏風　網民：叫佢睇醫生

台灣藝人謝和弦今年2月在社群網站Instagram發表文章，內容指「大麻可殺死武漢肺炎（新冠肺炎COVID19）病毒」，由於內容未經查證，被檢調認定散布傳染病流行疫情謠言及不實訊息，6號被台灣新北地院依違反傳染病防治法判罰金6萬元台幣，得易服勞役。

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檢方起訴指出，謝和弦明知新冠肺炎是台灣衛服部1月15日公告的法定傳染病，也了解市民對於疫情相關新聞和訊息都十分關切，散播不實訊息恐造成市民恐慌，但接受不詳友人傳送「大麻可殺死武漢肺炎病毒」訊息後，仍未加以查證，即以個人網頁張貼內容，行為損害了多數市民接受新冠肺炎疫情的正確性。

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案發後，謝和弦自白犯行，新北地檢署起訴後，也向法院申請簡易判決。法院認為，謝和弦身為公眾人物，竟任意散布傳染病流行疫情不實消息，引起公眾恐慌，行為實應譴責，因此考量其職業、經濟狀況、犯罪動機及手段等情量刑。全案可上訴。

謝和弦在Instagram散布新冠肺炎不實訊息，被新北地院判罰6萬元（台幣）。（聯合報授權使用／資料圖片）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】