命中注定｜阿爸買樂透50年無中獎　兒子用同組號碼即中頭獎$560萬

【樂透/彩票/中獎】運氣可以傳予下一代？澳洲布里斯本1名男子的爸爸50年來均使用同1組固定號碼買樂透，但爸爸從未中獎，該男子承襲家族傳統，早前使用同1組號碼買樂透，最後竟幸運地中了頭獎，獲得100萬澳元（約560萬港元）。

澳洲布里斯班1名男子的爸爸50年來都會用同組號碼買樂透，但從未中獎，他早前使用同組號碼買樂透，竟然中頭獎獲得100萬澳元（約561萬港元）。（the Lott網頁圖片）

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該幸運男子不願透露姓名，他上周一（17日）如常使用「20,31,10,22,37,12」這組號碼買樂透，該組號碼由他的爸爸揀選，包含了家族成員的生日日期，他的爸爸已用了這組固定號碼買樂透50年，其他家族成員亦跟隨使用，但從未中獎。

翌日開獎結果出爐，男子工作時收到樂透公司電話，獲告知中頭獎，可獲得100萬澳元（約561萬港元），他完全不敢相信，以為是惡作劇，其後終於確認自己真的中獎，他稱自己很少會主動對開獎號碼，他感謝樂透公司打電話告知這個令人興奮的消息。

該男子表示這筆突如其來的巨款能幫他還清債務，讓他擺脫困境，他更會用這筆錢購買一架露營車，其餘則會用作儲蓄。

（the Lott、CNN）

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