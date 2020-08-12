苦盡甘來｜妻患病家人離世再被裁員　英男人生逆轉中1000萬元彩票

新冠肺炎疫情下，不少人頓失生計。英國男子大衛（David Adams）家逢巨變，家人因為肺炎去世後還要被公司裁員，家中還有一名患病後不能工作的妻子，不過天無絕人之路，男子因為定期買樂透彩票的習慣而中大獎，獲得高達100萬鎊（約1010萬港元）的獎金，不但解決到生活上的煩惱，還計劃在疫情過後出國旅遊。

英國男子大衛（David Adams）近來遇上多番挫折，不過天無絕人之路，他最近中獎贏得高達100萬鎊（約1010萬港元）的獎金。（GettyImages）

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現年61歲的大衛居於英國牛津郡奇平諾頓市（Chipping Norton, Oxfordshire），早在今年4月的時候，他的兄弟就因為肺炎而去世，兄弟的妻子更在5月因為心臟病而死亡。本以為生活已經夠苦，大衛最近更收到公司通知，說他將會被裁員，令他失去生計。

加上52歲的妻子莎莉（Shelley Adams）在去年確診多發性硬化症（Multiple Sclerosis , MS），要辭去心愛的社區工作在家休養，令他們兩夫妻的財政壓力大增，莎莉在接受治療時亦感到焦慮。

雖然生活如此困難，但大衛仍然樂觀面對，說「這段時間真的很困難，但我們互相扶持，即使生命向我們丟來什麼東西，都嘗試保持快樂的心境」，「不過我發夢都沒有想過，這次生命向我們丟來了100萬鎊」。

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克里爾（Chyanne Creel）中了177,777美元（約138萬港元）的彩票獎金。（ Virginia Lottery圖片）

就在大衛近年遭受多次打擊之後，苦盡終於甘來，多得大衛平時買彩票的習慣，他在上周日（2日）凌晨對彩票的時候發現自己中獎獲得巨額獎金。最初大衛走進睡房，問莎莉是否清醒，莎莉之後開燈問他發生了什麼事，當時大衛指他中了彩票。莎莉最初還覺得憤怒，以為只是10鎊（約10.1港元）的安慰獎，直至她看到大衛的手機，獎金銀碼有很多個零，她才知是中了大獎。

對於這筆他們完全沒有想像過的巨款，大衛希望先換一部新車，疫情過後亦打算可以出國旅遊。

（BBC、BirminghamLive）

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