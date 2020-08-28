2020年天氣搞邊科？首8個月已破23項紀錄　天文台數據有驚人發現

【天文台 / 天氣破紀錄 / 全球暖化 / 異常天氣】2020年絕對是不平凡的一年，除了COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，原來天氣方面亦有異動！《香港01》翻查天文台資料，發現今年至今短短8個月，已打破了至少23項天氣紀錄，包括酷熱日數等，認真驚人！

今年酷熱天氣日數特別多。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

全球暖化（Global Warming）、厄爾尼諾現象（El Nino）、極端天氣，這些氣候用詞耳熟能詳，但對香港又是否有影響？天文台Facebook專頁周一（8月24日）就發帖，指出「今年酷熱特別多」，當日天文台總部錄得最高氣溫33.4度，是今年第3️9️天（截至8月24日）氣溫去到33度或以上的「酷熱天」，更打破2016年舊紀錄，成為1884年有紀錄以來酷熱日數最多的一年。

《香港01》翻查天文台資料，發現包括「酷熱日數」在內，今年至今8個月已打破至少23項天氣紀錄，大部份都與高溫有關！究竟今年天氣搞邊科？

2020年已打破的23項天氣紀錄▼▼▼

+ 16 + 16 + 16

1月連破3紀錄

由於今年1月大部份時間影響華南的東北季候風普遍較正常弱，本港氣溫遠較正常溫暖，1月平均最高氣溫達21.2度及平均氣溫達18.6度，分別較其正常值高2.6度及2.3度，兩者皆是有記錄以來1月之最高。

另外，天文台於1月26日才發出今年首個寒冷天氣警告，打破了2017年的1月份最遲出現寒冷天氣警告紀錄，當年是在1月21日發出寒冷天氣警告。

3月破1紀錄

由於影響華南的東北季候風在本月大部份時間較正常弱，2020年3月本港遠較正常溫暖。不過隨着東北季候風增強，本港天氣轉涼，3月5日在香港天文台錄得的氣溫下降至3月最低的16.5度，是3月份絕對最低氣溫的最高紀錄。

6月破3紀錄

由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，今年6月本港天氣遠較正常炎熱，本月平均最低氣溫為27.8度，較正常值高1.6度，是有紀錄以來6月的最高。

另外，本月熱夜數目為18天，與1993年7月並列有紀錄以來最多熱夜月份，而6月19日起出現了連續12天熱夜，刷新了6月份最長連續熱夜紀錄。

6月份最多之熱夜日數▼▼▼

2020年7月成有紀錄最熱月份 破12紀錄

由於較正常強的副熱帶高壓脊於本月大部份時間持續影響華南，2020年7月是本港自1884年有紀錄以來最熱月份。7月平均最高氣溫33.3度、平均氣溫30.2度及平均最低氣溫28.3度，分別較正常值高1.9度、1.4度及1.5度，均成為有紀錄以來相關月平均值最高紀錄。

2020年7月錄得最高月平均最高氣溫、最高月平均氣溫及最高月平均最低氣溫。（HK01研數所製圖／天文台FB圖片）

另外，2020年7月熱夜數目達21天，是有紀錄以來最多熱夜數目的月份；由7月5日開始的連續11個熱夜，亦刷新了7月連續熱夜紀錄。此外，7月酷熱天氣日數為20天，是有紀錄以來的單月最高；酷熱天氣警告生效時間達467小時，同樣創新高。

7月份熱夜日數▼▼▼

7月酷熱天氣日數▼▼▼

酷熱天氣警告生效時間▼▼▼

其他破紀錄一覽

除了以上，2020年至今還打破了「全年最多酷熱日數」、「2019年12月至2020年2月冬季最高之平均最高氣溫」、「上半年最高之平均最高氣溫」及「上半年最高之平均氣溫」紀錄，認真驚人！詳情如下：

全年最多酷熱日數▼▼▼

2019年12月至2020年2月冬季最高之平均最高氣溫▼▼▼

上半年最高之平均最高氣溫▼▼▼

上半年最高之平均氣溫▼▼▼

同場加映：中國糧食危機？習近平制止餐飲浪費 中國糧食實況一文看清

中國推動「惜食」，國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為。國家領導人高調反對浪費食物是美德，但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表，讓大家了解清楚中國糧食現況。

▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

餘下2張中國糧食情況圖可看：

習近平制止餐飲浪費 10張圖看清中國糧食實況 今年夏糧產量增？