網傳酒店保安撞鬼影片　房間無人卻傳出尖叫聲　細看發現驚人真相

旅行住酒店經常傳出靈異怪事，「入房拍門」之說相信很多人都聽過。專門講解懸案的YouTuber「小烏」指，美國曾有單身女性在酒店遭槍殺後，被偽裝成自殺事件。事隔多年，網上傳出一段聲稱未剪輯過的CCTV靈異影片，似乎與兇殺案有關。片中酒店保安在巡視有尖叫聲傳出的房間，開門卻發現房內無人，更有一道白影飄出。小烏循線索找尋真相，最後竟發現「驚人真相」。

YouTuber「小烏」早前介紹一段聲稱未剪輯過的酒店CCTV靈異影片。（YouTub「腦洞烏托邦」影片截圖）

美國上世紀90年代，有指曾有單身女性在酒店的209號房內被槍殺，事後涉事酒店為了不影響生意，便把事件偽裝成自殺案。直到2003年9月14日， YouTube突然瘋傳一段酒店保安撞鬼影片，而地點正是「209號房」。

影片開首註明未經修剪，隨後出現多個酒店CCTV影像，有疑似是保安員與監控中心的對話聲音。從對話內容得知，當時保安員John前往209號房查看，行近聽見房內不斷傳出尖叫聲，他一再問同事是否確定房內無人。

片中出現多個酒店CCTV的影像，並有疑似是保安員與監控中心的對話。（YouTub「腦洞烏托邦」影片截圖）

同事確定沒有住客在內後，John決定入內查看，發現房內雖然沒人，但所有家具都被翻過、地氈更被撕碎、廁所水龍頭一直開着。混亂間，影片拍到有一道白影飄出門外。

小烏指影片有3大可疑點，首先是CCTV影片大多不具錄音功能，而片內卻有清晰對話內容；其次片中酒店標誌「Wingate Hotel」，與片中酒店環境不盡相同。而保安員John衣着輕便，不像酒店員工應有制服。

小烏續指，影片最早的上傳者「Turner Clay」，其實是當地一個有名的YouTuber，只要翻看他在影片下的留言，就會發現一切只是其自編自導自演的惡搞視頻。小烏笑言，雖然有關影片造假，但酒店的確發生過很多怪異事件，還是不要掉以輕心。

【本文已獲YouTube頻道「腦洞烏托邦」授權刊登）】