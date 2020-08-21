阿婆半夜驚現錄音室敲門問一句　台灣「鬼王」助手女友翌日空難亡

相傳農曆7月是鬼門大開的日子，其間發生的巧合和古怪現象也變得光怪陸離。在台灣演藝界有「鬼王」之稱的陳為民近日上節目分享一段離奇經歷，指早年擔任唱片企劃時，曾在台北錄音室接連遇上靈異事件，當日他與助手埋首錄音之際，門外竟來了一個白髮婆婆，問助手「要不要買棺材？」，翌日助手的女友因澎湖空難殉職，當眾人回想前一晚錄音室怪事連連，都大呼非常可怕。

陳為民指婆婆一開口便問應門的助手「要不要買棺材？」，事後眾人將空難與此事聯想在一起，不禁毛管戙，（電影《借眼》劇照）

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陳為民在綜藝節目《小明星大跟班》上表示，當他早期擔任唱片企劃時，曾在某天陪同歌手到錄音室，其間累得「恰眼瞓」，甚至在睡夢中依稀聽到有人告知他的車被人拖走，他驚醒後立即走到窗邊一看，竟發現車子的確正被拖走。

陳為民續指，在他處理好拖車一事後，歌手卻因音軌問題而暫停錄音，眾人急忙檢查，未料將音軌倒放時，竟出現1句「你要買棺材嗎」的聲音，嚇得他們立即清除音軌。同時，錄音室門口傳出敲門聲，陳為民便叫助手應門，想不到門外來了白髮婆婆，直接詢問助手「要不要買棺材？」，令事件更加離奇。

台灣藝人陳為民分享早年一件離奇奇事，指在錄音室曾遇婆婆半夜敲門，對其助手說一句話後不久，助手女友竟遇上空難離世。（YouTube「我愛小明星大跟班」影片截圖）

未幾，陳為民當時的助手接聽電話後匆匆離開錄音室，僅透露當下有急事要處理。直至翌日，陳為民才得知助手的女朋友是復興航空的空姐，在前一晚白髮婆婆敲門後不久的時間遇上澎湖空難，助手女友就在失事的航班上，不幸離世。空難加上錄音室的種種怪事，不禁讓節目嘉賓心慌慌，認為一切絕非巧合。

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