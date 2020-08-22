日無人月台驚見「無頭人影」　靈異照片瘋傳網民驚呼：通勤鬼！

【盂蘭節／鬼節／七月十四】每逢農曆七月鬼門開，坊間都傳出不少靈異事件，日本有攝影發燒友最近在Twitter上傳照片，指在東京地鐵某車站月台拍到詭異畫面，相中發現「無頭人影」漸漸向他逼近，嚇得他立即跑走。照片引來網民熱議，有人放大相片後更後指該人影是拿着公事包，驚呼是「通勤鬼」！

有日本網民在Twitter上傳照片，指自己在東京地鐵站月台拍到靈異畫面。（Twitter「obakegakichau」圖片）

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日本盂蘭盆節是8月13至16日，拍下照片的網民於上周六（15日）分享事件，表示相片攝於前一晚近11時，地點是東京乘搭千代田線地鐵，當時月台空無一人，他隨手拿出相機記錄。他其後逐張檢查照片，才發現列車呼嘯而過之際，月台遠處竟出現黑色人影，更疑似向他步步逼近，讓他連忙跑離現場。

樓主將照片上傳到Twitter，至今已有逾7.2萬個讚好和1. 7萬次轉發，他甚至翻攝相機，證明上傳的照片為原圖，沒有後期加工。他亦補充指出，雖然事發時月台上有數名乘客，但他們一下車便走往另一轉乘處，不會出現在照片中。

日男後來翻攝相機，否認靈異照屬後期P圖。（Twitter「obakegakichau」圖片）

帖文一出即令網民議論紛紛，有人將原圖放大調亮，並使用高清修復技術，相信的確是靈異照片，「無頭人影」更形清晰。不少網民看完照片心裏一寒，留言表示「最好不要儲存這張相」、「好像拿着公事包，難道是通勤鬼？」不過，也有部分人認為黑影只是乘客或車站職員，叫大家不要杯弓蛇影。

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