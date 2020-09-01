台灣K房不思議事件　3男唱歌傳來女聲　自拍合照後面多出「身影」

相約好友唱卡拉OK是不少人的消遣活動，以靈探及講鬼故聞名的YouTube頻道「王狗」，便分享了一則友人在K房遇到靈異事件，故事由3名男子在房間忘情高歌飲酒開始。

乙醚與兩名好友去唱K，被店家安排他們到唯一剩下的房間。（影片截圖）

乙醚與兩名好友在假日到卡拉OK消遣，卻發現差不多爆滿，店家安排他們到唯一剩下的房間。侍應帶他們進房間後便「極速逃走」，而他們亦覺得房間特別冷，但卻難掩大家想唱歌的熱情，開始唱歌前照例先影張自拍合照。

大家邊飲酒邊唱歌，正當其中一人全程投入地高歌，可是，他卻聽到一把女聲，他問其他朋友有否聽到，其他人表示沒有，他於是繼續唱下去，但這次連其他人也隱約聽到有把女聲在和唱，他們才意識到是否鬧鬼。

此時，乙醚靈機一觸，開啟相機看看會否錄到其他靈異現象，接着有人接到一通對方表示「打去地獄」的電話，隨即電視畫面突然變雪花，眾人覺得極度驚慌想離開，不過乙醚心想還未拍到精彩靈異畫面，說服眾人繼續留低，還說會請大家飲啤酒，就在這瞬間，一位男侍從後拿來半打啤酒後離開，但他並非走向房門，而是走向房內的洗手間。

他們抱着好奇又恐懼的心情進入廁所，卻發現內裏空無一人，他們嚇到狂奔離開房間，但驚魂未定，乙醚手機傳來一張合照，照片清楚看到除了他們3個，後面還有一個身影。