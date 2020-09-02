台灣東海大學女鬼橋傳說藏愛情故事　女生被背叛慘死橋下成冤魂

校園人來人往，總有不思議事件口耳相傳。台灣東海大學有許多靈異傳說，以分享靈異故事聞名的YouTube頻道「迷上癮」便分享其中最經典的「女鬼橋傳說」，此橋聞說一到深夜就會發生怪事，「有人叫你也不能回頭」，而這個傳說的起源，背後隱藏一個上世紀的淒美愛情故事。

東海大學最經典的靈異傳說就是女鬼橋，橋的位置在被稱做「白宮」的男生宿舍旁邊。（影片截圖）

女鬼橋位於東海大學被稱做「白宮」的男生宿舍旁邊，是附近幾棟宿舍連結教室的必經之路，傳說在半夜12點不能獨自行經此橋，如果有人還是走上了橋，後面會傳來呼喊聲，此時無論怎樣也不可回頭，因為有可能遇到一位長髮女子詢問現在幾點，給出正確時間就會被她纏上，她也會問那人讀什麼系，如果答化工系，就會被誤認為是拋棄她的男生。

女鬼橋還有另一個傳說，就是深夜12點後，旁邊石階會無故由12級變成13級，行到最頂突然回頭會見到女鬼。曾有不信邪的男生，跑到女鬼橋做直播，被網民發現在他背後的樹，半空中飄浮着「白衣女鬼」，但是男生當時沒有發現，直到回家看到影片畫面，才讓他嚇得趕緊刪除。而曾住過白宮的男生，也發現在晚上7、8點時，路邊燈光會由白色轉為詭異的綠色。

有關這個傳說來，要追溯到1985年的一場聖誕舞會，男生阿華不小心踩到中文系系花小麗的腳，頓時不知所措，連聲道歉但仍遭對方狂罵，要由旁人出手拉走小麗才平息到事件，後來一名自稱是小麗室友的女生走來向阿偉解釋及道歉，兩人熟稔起來並且成為情侶。

阿華全心專注在學業上，但女生卻全副心機放在男友身上，常帶便當到宿舍門口等阿華，令他倍感壓力，阿華於是叫她在旁邊的橋上等他。

兩人不知不覺拍拖一年，感情漸深厚，甚至想私訂終身。可是有天中午，阿華沒準時赴約，女生便到男宿找阿華，卻從社監口中得知，原來他早上10時已跟小麗外出，知道後女生難過的離開。晚上她再到橋上等阿華，終於給她等到了，對方表示太投入做功課而忘了時間，女生雖心有疑惑，但沒有當面跟男友對質。她回到自己宿舍時，阿麗承認早前與阿華在一起做功課，女生沒有再問下去。

時間又過了幾個月，就在阿華畢業前一天，女生想問阿華一些問題，以解開心中疑慮，但阿華表示有急事要先走，着女友明晚再問。可是，女生在橋上等到深夜，仍不見男友蹤影，到男宿一問之下，再發現他早已與阿麗一同外出，獨自在橋上痛哭起來，其間有男生問她發生什麼事，她怕自己哭的樣子嚇怕對方，便改口問對方幾多點？那男子答她現時是12點後便離開，女生一直在苦等，而雨卻越下越大，直到第二天，女生被發現伏屍橋下，自此女鬼橋傳說不脛而走。

【本文已獲YouTube頻道「迷上癮」授權】