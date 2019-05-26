台女被指「15個冤魂纏身」　遭廟祝炮仗綁身點火驅鬼　釀多處燒傷

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花蓮縣富里鄉34歲彭姓女子，因長期身體不適求助地方一間宮廟，68歲江姓廟公稱彭女被許多冤魂纏身，要用鞭炮圍繞全身點燃才能「將鬼炸跑」，彭女指控江男未徵詢她的同意就逕自進行炸鬼儀式，事後造成她頸部、手部及大腿多處二度燒燙傷，痛苦不堪於是向警方報案。

彭女被「鞭炮驅鬼」儀式所傷，傷勢嚴重（聯合新聞網提供）

據了解，她19日在親人陪同下前往該宮廟尋求「祭改」，江男感應後告知她「身上有15個冤魂，要用鞭炮才能炸跑」，彭女半信半疑之際已被鞭炮綁滿全身，點燃瞬間彭女哀號不停，事後江男雖讓她塗藥和冰敷，但仍堅持做完1小時法事。

彭女說，當天回家後她發現頸部、手部及大腿被燙出許多大小不一的水泡，不耐劇烈疼痛只好自行就醫，共計全身有6%遭到二度灼傷可能還會留下疤痕，21日前往報警。江男到案後供稱，彭女上門求助時同意祭改，鞭炮炸鬼是他獨門妙法，不但沒收任何費用，更不是強行將鞭炮綁在彭女身上，雙方各說各話，訊後江男被依過失傷害罪函送法辦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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