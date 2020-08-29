地鐵車廂內吸煙被捉　上海男發難伸腳入月台空隙阻全世界返工

為了阻止列車開出，竟然拿自己的腳來較飛？日前，上海一名男子在早上上班時段大膽在車廂內吸煙，車站職員及保安前來勸阻，但這男子居然發難，將一隻腳插入月台空隙內，阻止列車開出，其他人想將他拉出來，他還奮力反抗。許多網民看完後，指從髮型衣着就看出他不是本地人，「以為在他老家」。公安調查發現，這名男子有精神病紀錄，現時已將送到治療中心。

男子在地鐵內抽煙被舉報，一怒下將腳伸入月台空隙，阻止列車開出。（微博影片截圖）

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事件發生於8月25日，上午上班時段，地鐵3號線一列車行到寶楊路站時，有乘客透露，當時一名男子突然在車廂內抽煙，被其他人發現。列車駛到友誼路站時，車站職員和保安趕到勸阻，這個男子不單不聽，還開始發火，站到車門中間，想阻止車門關上。

其後發展更誇張，男子竟將左腳伸入車廂和月台間的空隙，竭力阻止列車開出。從影片所見，男子不僅將小腿伸入空隙，幾乎是整條腿，兩名職員將他拉起身，男子仍不就範，職員不停相勸也沒用，之後有乘客加入想將他「拔出」。

無可奈何下，警方趕到現場將男子拘捕並行政拘留。上海地鐵提醒民眾，《上海市公共場所控制吸煙條例》已明確規定上海的室內公共場所、室內工作埸所、公共交通工具內都禁止吸煙，除了罰錢，情節嚴重要行政拘留。

網民看完影片後，第一件事竟是先「割席」，認為男子的衣着和髮型一看就知道不是上海人，「這髮型、這體型，你們都懂的」、「遣返原籍」，更有人認為他在早上上班時段這樣做會危害公共安全。不過，上海公安指涉事男子徐某有精神病紀錄，現時已被送到精神衛生中心治療。

（綜合）