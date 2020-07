【新冠肺炎】Banksy扮清潔工潛入塗鴉籲戴口罩　倫敦地鐵：已洗掉

英國神秘街頭藝術家Banksy(班克西)近日假裝清潔工人,潛入倫敦地鐵站車廂畫下一系列以新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情為主題的塗鴉作品,呼籲公眾守規矩戴口罩出門;然而倫敦交通局(Transport for London,TfL)指出,車廂內嚴禁塗鴉,有關作品已被清除。

Banksy周三(15日)在Instagram上載有關片段,一名相信是他本人的男子身穿防護裝備,拿著噴霧罐走入倫敦地鐵環線(Circle Line)一架列車廂內,示意乘客挪出空間讓他創作,隨即在車廂四處畫上多個老鼠圖案,例如有老鼠在打噴嚏、將口罩當作降落傘以及手持酒精搓手液,列車駕駛室外則被噴上「Banksy」的署名字樣。

影片以英國搖滾樂隊Chumbawamba於1997年推出的歌曲《Tubthumping》作結,歌詞提到「我被擊倒了,但我又再起來」(I get knocked down, but I get up again)。

事後,倫敦交通局表示,由於Banksy的作品違反車廂內禁止塗鴉的守則,日前已將之清除,但同時強調非常欣賞Banksy鼓勵公眾戴口罩,希望他能在合適的地點創作新版本。

Banksy早前亦發表過有關疫情的作品,即使居家抗疫,他仍在家中發揮創意,在廁所的牆壁、洗手盆等位置畫上老鼠塗鴉,然後上載到Instagram,且不忘自嘲「妻子討厭我在家工作」,充滿黑色幽默。

另外,Banksy在南安普頓綜合醫院(Southampton General Hospital)附近牆上也留下記印,畫中的孩子拿着一個佩戴口罩、披上斗篷的護士模型玩具向前線醫護致敬。

