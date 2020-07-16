【新冠肺炎】Banksy扮清潔工潛入塗鴉籲戴口罩　倫敦地鐵：已洗掉

英國神秘街頭藝術家Banksy（班克西）近日假裝清潔工人，潛入倫敦地鐵站車廂畫下一系列以新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情為主題的塗鴉作品，呼籲公眾守規矩戴口罩出門；然而倫敦交通局（Transport for London，TfL）指出，車廂內嚴禁塗鴉，有關作品已被清除。

Banksy周三（15日）在Instagram上載有關片段，一名相信是他本人的男子身穿防護裝備，拿著噴霧罐走入倫敦地鐵環線（Circle Line）一架列車廂內，示意乘客挪出空間讓他創作，隨即在車廂四處畫上多個老鼠圖案，例如有老鼠在打噴嚏、將口罩當作降落傘以及手持酒精搓手液，列車駕駛室外則被噴上「Banksy」的署名字樣。

影片以英國搖滾樂隊Chumbawamba於1997年推出的歌曲《Tubthumping》作結，歌詞提到「我被擊倒了，但我又再起來」（I get knocked down, but I get up again）。

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事後，倫敦交通局表示，由於Banksy的作品違反車廂內禁止塗鴉的守則，日前已將之清除，但同時強調非常欣賞Banksy鼓勵公眾戴口罩，希望他能在合適的地點創作新版本。

Banksy早前亦發表過有關疫情的作品，即使居家抗疫，他仍在家中發揮創意，在廁所的牆壁、洗手盆等位置畫上老鼠塗鴉，然後上載到Instagram，且不忘自嘲「妻子討厭我在家工作」，充滿黑色幽默。

另外，Banksy在南安普頓綜合醫院（Southampton General Hospital）附近牆上也留下記印，畫中的孩子拿着一個佩戴口罩、披上斗篷的護士模型玩具向前線醫護致敬。

↓↓↓Banksy與疫情有關的創作：

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↓↓↓Banksy經典創作：

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