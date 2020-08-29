嬲家姐帶女兒移民加拿大　妹妹戥父母心痛斥：親情只留畀仔女嗎？

所謂「仔大仔世界」，若子女選擇定居海外，為人父母必定不捨。有網民日前在討論區發文，指家姐和姐夫決定帶2個女兒移民加拿大，留下年邁父母在香港。她心痛父母難離難捨的心情，質疑姐夫的決定太自私，並指雖然明白他們是為下一代着想，但忽視了上一代，大嘆一句：「親情只留比仔女嗎？」

若子女選擇移民，為人父母必定不捨。（示意圖／《對，因為是家人》劇照）

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樓主在「親子王國」發文，表示過去一家人感情很好，姐姐婚後沒有搬得太遠，每星期可見面幾天，父母很依賴姐姐，也非常疼愛2個孫女，「差不多湊大佢哋咁」。直至最近，樓主得知姐夫堅決要舉家移民加拿大，媽媽很不捨，讓她感到心酸，不禁反問「應該為下一代的，但上一代呢？親情只留比仔女嗎？」

樓主稱媽媽曾大病一場，現在更珍惜與家人相處的時間，未想到姐姐「真係行這步」，質疑移民是否有必要，「成日話只為小朋友多個選擇！但能陪父母終老，這個唔係價值咩？」並認為姐夫的父母已離開人世，因此才沒有後顧之憂，決定移民。

網民對帖文反應不一，有人引述自身經歷，指其家姐嫁到英國後，現在每次離港回去英國，爸爸都會落淚，讓她非常心酸；但也有部分人安慰樓主，認為她應先幫助父母適應新生活，不要過分依賴子女，加上通訊科技發達，他們大可透過視訊聯絡，不時也能到加拿大探望。

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