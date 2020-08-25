港媽呻屋苑揀平日停水停電檢查　批業管會無同理心：疫情間咁搞法

【新冠肺炎 / 港媽 / 在家抗疫】新冠肺炎疫情雖有放緩趨勢，但專家仍建議港人多留家抗疫，減低感染風險。有港媽昨於討論區發文大呻，指接到屋苑通知，下月其中一天的上午將會停水停電。港媽指家中大人小朋友也要在家工作及上課，她本身也要照顧幼兒，批評管理處職員選擇平日檢查嚴重影響生活，是「無智慧無同理心」，引來網民熱議。

港媽網上發文投訴屋苑選擇平日停電停水檢查，嚴重影響家人生活。（《BB來了》劇照）

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該名港媽於親子王國討論區發文，稱昨日收到管理處通知，下月將有一個上午停水停電3小時，「基本上係成座樓都咩都無，單位內外都無電，就連食水沖厠水都無」。她說因當天是平日，家中成人及小朋友也要在家工作和上課，而自己也需照顧年幼孩子，「留家三十幾度無風扇冷氣，無wifi 做嘢上堂，想沖個涼冷靜下都無水」。

港媽指，檢查的日子由業管處成員決定，再通知管理公司，批評「揀日子嗰班人真係腦生草」，認為對方沒有考慮正值疫情期間，大人細路也要留在家中，「如果正常日子，大人細路返晒工返晒學，影響無咁大，大不了帶細B出去行下商場」，但現在一旦停水停電將嚴重影響生活，「一係喺屋企焗暈，一係出公眾地方流連幾個鐘頭」。

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她說曾致電管理處查詢，僅獲回覆「係呀無辦法」，不禁狠批「無智慧無同理心，真係唔好做業管會工作」；又指最煩惱的是工作及上課安排，暫時會看看大人能否回辦公室上班，而小朋友則只能放棄上課，「細路嗰朝唔熱到拆屋已經好感恩，上唔到堂都無法，唔會周圍去了」。

帖文引來網民熱議，不少人直言沒同理心的是樓主，認為檢查每年也要做，況且只是3個小時，無可能為了部分人而犧牲安全，「咁可能由年頭拖到而家，拖無可拖啫。你要做嘢，人地都要做嘢㗎，夜晚假日咪仲多人，唔揀平日仲可以點」、「若果無做檢查，電力不勝負荷，全屋苑都會停電幾日去搶修，而且係犯法。好心你畀啲同理心，唔好只識鬧」。

另有網民貼心提醒應對方法，安慰樓主指「幾個鐘好快過」，「沖定幾個充電寶，買定USB充電嘅風扇，上網用住手機先囉。香港人能屈能伸，有咩咁大件事」、「如果你同你嘅小朋友咁身嬌肉貴3個鐘都捱唔住，真係建議你早一晚book酒店住，又有wifi又有冷氣」。

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