屍殺半島︳姜棟元造型似浩南哥　同玄彬、孔劉列「韓4大公共財」

【戲院／屍殺半島／姜棟元】韓國電影《屍殺列車》於2016年上映轟動一時，續集《半島》近日承接本地戲院重開聲勢，首日票房已破200萬大關。接棒孔劉成為男主角的姜棟元，有「韓國四大公共財（產）」之稱，與蘇志燮、玄彬、孔劉齊名，但始終不及3人出名，對香港觀眾來說亦較陌生。不過由於戲中形象似足《古惑仔》「浩南哥」，令他再引起關注，以下10件事話你知姜棟元魅力如何不容看輕。

姜棟元（右）接棒孔劉成為《屍殺列車》續集《半島》男主角。（《屍殺半島》劇照）

其實現年39 歲姜棟元在韓國是出名的花美男始祖，有「四大公共財（產）」稱號，與蘇志燮、玄彬、孔劉齊名。不過他的作品一直重質不重量，連《半島》記者會上都被同劇小演員調侃稱：「聽別人說姜棟元叔叔『以前』真的、曾經很紅過！」。到底是否真有其事？以下將大家揭開這位韓國型男的神秘面紗。

👇👇👇點圖看你不可不知姜棟元的10件事👇👇👇

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有網民指姜棟元在戲中造型很像浩南哥。（《古惑仔》／《屍殺半島》劇照）

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剛上映的電影《屍速列車：感染半島》承接上集，講述喪屍列車駛往釜山後，讓屍毒快速蔓延韓國各地，由姜棟元飾演的退伍軍人本已登上逃難船離開，但其後折返已成為活屍煉獄的韓國對付喪屍，他亦與上集男主孔劉一樣，最初只為個人利益行事，但最後覺醒成為幫助他人倖存的救世角色，相信憑此電影能有助他進一步提升知名度。

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