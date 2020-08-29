黑豹Chadwick Boseman節目回憶粉絲神預言　感命中注定要演此角色

Marvel超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）昨日（8月28日）因大腸癌症病逝，終年43歲。在他生前眾多的作品中，《黑豹》瓦干達國王一角最為人熟知，他在2016年出席美國名嘴Jimmy Kimmel的清談節目時曾透露自己與該套成名作的緣分，後來被網民讚歎他「命中注定要成為『黑豹』」。

查特域克保斯曼在2016年上節目，透露數年前一名片場保安的舉動，「預言」了他將成為「黑豹」。（YouTube「Jimmy Kimmel Live」影片截圖）

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雖然電影在2018年上映，但漫威早就公開選角名單，男主角查特域克保斯曼於2016年出席Jimmy Kimmel的節目，提及一名粉絲「預測」了他注定成為「黑豹」的趣事。他表示，在取得角色約一年前，他在澳洲拍攝《埃及神戰》，當時一名片場保安偷偷將1997年第1期原版黑豹漫畫放在其休息車上，並留下一張字條，寫着：「我相信你以後會成為『黑豹』的！」。

查特域克保斯曼稱整件事毫無先兆，就好像影迷擁有「某種預知能力」般，預言了他會飾演「黑豹」，並送贈他一本相當有價值的漫畫；《黑豹》電影上映後，該本漫畫價值大增，他曾開玩笑指忍不住想賣掉它。他甚至還記得該保安的名字，在節目上公開邀請對方聯絡他聚一聚。

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巧合的事不單如此，查特域克保斯曼在節目上分享獲漫威通知被錄取時的另一怪事，指當時他身處瑞士蘇黎世，為了與工作人員面談，司機開車前往某處時曾停泊在一間古董店前，結果他抬頭一看，發現該店櫥窗內全擺放着與豹相關的商品，「我就這樣看着」，Jimmy Kimmel聽後也驚訝地說：「你也許就是超級英雄！」。

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