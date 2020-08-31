超惡心！邋遢鄰居屋內湧出近百隻曱甴　網民建議養天敵：免費飼料

遇上不注重衛生的鄰居真的相當崩潰！台灣1名網民日前回家時，發現整層走廊滿佈蟑螂，至少有70隻爬來爬去，場面十分恐怖、惡心，他向大廈管理委員會反映，但卻得不到解決方法。事件同事引來網民熱議，分享應對方法。

台灣1名網民日前回家時，發現整層走廊滿佈蟑螂，至少有70隻爬來爬去，場面令人驚恐。（fb群組「爆料公社二社」圖片）

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該網民上周五（28日）於facebook群組「爆料公社二社」發文問道「隔壁是蟑（髒）螂養殖戶，該怎麼辦？」，從該網民貼出的影片可看到，整層走廊都滿佈蟑螂，至少有70隻正爬來爬去，蟑螂不斷從1個單位的門縫裏爬出來，並集中在該處門前，相信蟑螂就是來自這個單位，有密集恐懼症的人看到一定瞬間「起雞皮」，而這單位門前更堆放了多個紙皮箱，成為蟑螂溫床。

只見該網民於影片中默默地用腳踩死蟑螂，片中的男童亦出奇地勇敢，不但沒有感到懼怕，更十分冷靜地說：「媽媽，爸爸，這個掃掃好了」。網民於帖文表示，曾向大廈管理委員會反映，但由於單位是鄰居買入不是租借，因此他們也沒辦法，只能勸導。

不少網民留言建議向衛生署投訴，或用《公寓大廈管理條例》從法律途徑強制鄰居搬家，除了有網民提議用傳統方法噴殺蟲劑，亦有其他網民提議養蠄蟧（蜘蛛）、龍魚、角蛙，以對付大量蟑螂，更可免費為寵物提供糧食，一舉兩得。

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