放50個曱甴屋、7支殺蟲劑仍滿屋小強　必學蟑螂屋正確用法

夏天為大地帶來蛇蟲鼠蟻，有台灣網民日前上載一張嚇人照片，只見家中擺放的兩個蟑螂屋上，也黏滿密得可怕的小蟑螂，打開蟑螂屋一片全黑。她抱怨指已經用掉50個蟑螂屋和7罐殺蟲劑，但仍然無補於事，令她非常崩潰，「我快逼到去買水煙全家放一放好了」。有滅蟲專家教路，遇到上述情況，應先堵塞出入口，再用蟑螂屋「頂住先」，嚴重的話要找專業滅蟲公司處理。

有台灣網民日前上載一張嚇人照片，只見家中擺放的兩個蟑螂屋上，都黏滿密得可怕的小蟑螂。（fb「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「如果你住在這種家，有什麼感想？」，該網民在facebook群組「爆怨公社」發文，指自己已用光了50個蟑螂屋和7罐殺蟲劑，還是有殺之不盡的蟑螂，崩潰稱：「快逼到去買水煙全家放一放好了，或是請人直接來噴藥算了」

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受《香港01》查詢時表示，相中為德國蟑螂（German Cockroaches），是新樓宇常見的品種，他指相中的蟑螂屋不應加上誘餌，因只會令更多曱甴湧入來，「寧願唔引佢地入嚟好啲」。他又表示，如遇到相中嚴重情況，應盡快堵塞出入口，再收拾整齊住所，並放置黏力蟑螂屋「頂住先」，同時盡快找專業滅蟲公司處理，因他們的繁殖速度太快，其他方法亦只是治標不治本。

不過蟑螂屋原來不可以亂用，Henry就教路使用時要注意4件事▼▼▼

Henry指曾接觸過本港一個嚴重個案，一晚共殺滅80多隻蟑螂。（受訪者提供圖片）

除了蟑螂，蝨也是家居常見害蟲，令人非常頭痛，Henry曾指出8個家居藏蝨黑點▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：【生活百科#蚊蟲防治攻略】