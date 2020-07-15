冷氣機半夜沙沙聲　突噴大量曱甴滿天飛　台網民一招極速殺牠死

夏天一到，冷氣總能引發熱議，就連往日討論都可能再次被關注。PTT就有一篇去年的貼文突然躍上熱門話題，有人在WomenTalk板上回文一篇閒聊文「冷氣頻繁噴出大蟑螂」，說他某天半夜聽到冷氣口一直有沙沙聲，下一幕就直擊「幾十隻蟑螂從冷氣裡面飛出來」。這位網友當時曝光自己的做法，相當冷靜的態度，儘管事隔一年，仍吸引網友讚嘆。

相關圖輯：【夏天喇】屋企用趟窗成日有蚊飛入屋 日媒教紗窗終極防蚊法（點圖放大▼▼▼）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這位網友文中表示，他也有遇過冷氣噴出大蟑螂的事，回憶某個夏天，家中的舊冷氣有段時間沒清洗，結果就在某天半夜，冷氣口突然一直有沙沙聲。沒想到接著就有幾十隻蟑螂飛出來，「滿客廳的飛天蟑螂，還是大隻的成蟲」，畫面光用想像地就讓人起雞皮疙瘩。

網友說，當下他的做法就是拿起殺蟲劑，走到冷氣下面，先把出風口的部分噴一遍，再來把客廳的空間都噴灑過一遍，把大門關上後就回到自己房間，關上房間門等一段時間。大約過了半小時左右，外面蟑螂才差不多都沒了動靜，這時再打開大門通風就好。

相關圖輯：生活百科｜殺曱甴唔使殺蟲水？網傳菊花溝酒精都得 實測結果係咁（點圖放大▼▼▼）

他強調，其實看到飛天蟑螂不用太驚慌，如果一兩隻的話就拿拖鞋或報紙打，不然拿殺蟲劑噴一下就完了，「比較重要的是後續的清潔，因為蟑螂真的是什麼東西都吃，連塑膠跟濾網也吃」，像老舊冷氣就是蟑螂最愛藏匿的地方之一，「裡面髒（食物多）又窄（好繁殖）。」

最後，網友指出，除了注重冷氣清潔，其他房間若有廚餘也要倒乾淨，家中垃圾也要常倒，「差不多就這樣，蟑螂其實不可怕，就當成一般的打掃，用平常心去面對就可以了。」

相關圖輯：柴灣百份百餐廳外賣曱甴湯 網民譏：百份百劣食 店方：明天清潔（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 7 + 6

看到貼文後，其他人忍不住大喊一聲敬佩，「十幾隻我一定直接哭出來」、「十幾隻應該要放火燒屋了」、「光想像那個畫面就快要崩潰了」、「都知道不可怕但就是無法平常心啊」、「我是男生但我超怕蟑螂，遇到10幾隻在飛我可能會瘋掉」、「好可怕，那冷氣機是蟑螂的航空母艦嗎」、「幾十隻你還在那邊平常心咧」、「誰跟你平常心！！我選擇死亡！！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】