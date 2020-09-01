剪頭髮都有禁忌？網傳長髮及腰需擇日剪髮　台女唔信邪下場竟是…

台灣有許多民俗禁忌，像是不能亂撿地上紅包、勿將筷子插在飯上，但你知道剪髮也有禁忌嗎？日前一名女網友好奇發問「頭髮過腰一定要看日子剪嗎」，問題一出立掀起熱議，釣出過來人曝親身經歷，直言「不信邪衰三年」。

原PO在「爆系知識家」發文表示，今年台灣夏天氣溫時常飆破30度以上，於是想換俐落清爽的髮型，但老一輩的說頭髮太長得挑良辰吉時，這讓她好奇「頭髮過腰一定要看日子剪頭髮嗎？」

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對此，網友們留言回應，「我沒看日子，過腰說剪就剪，剪到胸線還燙捲，現在又快到腰了」、「妳不介意，但是設計師肯定忌諱」、「資深設計師比較會有這個顧忌，吃一途飯守一途規矩」、「女兒長髮過腰，是有看日子時辰」、「我都隨性耶，也沒發生什麼壞事」。

不過，有過來人揭慘痛下場，「我之前過腰剪髮沒看時辰，結果衰很久」、「是真的，我有一次長髮過腰，沒看日子就剪，後來倒楣了整整三年，三年耶，後來，就真的看日子之後，就真的好多了」、「勸妳還是遵守，之前沒看結果明天就發生壞事」、「我本來也都不信，沒想到真招來不幸」。

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