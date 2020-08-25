羅霈穎逝世與一個數字有關？分析三大生日禁忌　一個年齡層勿慶生

人稱「東區羅姐」的羅霈穎八月初驟逝，享年59歲，未能過60生日大關，震驚整個娛樂圈。近來節目《命運好好玩》就提到，羅姐生前深信「逢9必衰」，對此，台灣命理師黃友輔也提出相關民俗說法，以及各地有關過生日的禁忌。

羅霈穎逝世與生日禁忌有關嗎？按圖看命理師黃友輔點樣講▼▼▼

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面對主持人何篤霖好奇問「命理上真的有歲數說逢9要多注意嗎？」黃友輔坦言，「逢9」應是民間的習俗而非命理說法，「命理上我們排八字，不一定排到9會是壞的嘛。」他進一步解釋，因為9是數之極，數字最大就到9為止，所以才會衍生出關於9的關卡，「提醒你小心，可以會有意外，可能要災害，你要提醒注意。」

其中，逢9還分成「明9」和「暗9」，明9便是一般尾數是9的年齡，包括19、29、39依此類推，暗9則是9的倍數，像是18、27、36等都算是暗9。另外，黃友輔也舉出許多各地習俗的民間說法，像是23歲有羅成關、66歲有閻王關、73歲及84歲有壽關，81歲則是財數算盡關，但他強調，這些大多都是老一輩相信的說法，現今的年輕人大多已經沒有在信。

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同時，黃友輔也列出各地有關生日的三大禁忌，第一點是「60歲前為過生日，60歲後才稱壽誕」，第二則是60至80歲不祝壽、因滿招損，他解釋，這段年齡間若大肆慶生，可能會讓老人家身體吃不消，也可能會讓閻王注意到，有時閻王可能原本沒仔細算、沒看清楚，高調祝壽恐會讓閻王回去翻簿子比對。但若超過80歲，就已是「神」的等級，所以又可以恢復祝壽。

最後一點，則是「生日只可以提前、不可延後」。黃友輔解釋，這項禁忌適用於任何年紀，其中又有2個原因，第一是可能會比較倒楣，第二則是若超過生日，等於在做明年的壽，「還做今年的壽幹嘛？」

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