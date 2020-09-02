力大無窮！咁大條路4手軚都駛唔出　男司機嬲爆「徒手推車」轉向

駕駛技術十分重要，但原來技術差都可以用體力搭夠。內地日前瘋傳一條男司機「超技術」駕駛的影片，他駛出停車場時前路被貨車阻擋，不過其實只要多擰幾手就可以把車駛出去，但想不到男子來來回回試了4手駄都無法把車駛出，後來他竟然落車徒手「推車」，改變車頭方向並成功出車，令不少網民都嘖嘖稱奇。

男子突然下車，走到車頭的位置「徒手推車」。（微博影片截圖）

內地流傳影片，可見一名男子開着黑色的私家車駛出停車場，前方剛好有一輛貨車擋住，而兩則有其他私家車，黑色私家車要從中間駛過，本來通道位置尚算寬闊，但黑色私家車前前後後用了4手駄又出又入，想改變車頭方向都失敗告終，不夠空間通過車道。

男子徒手推車全過程↓↓↓

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此時司機突然下車，更走到車頭位置使出「徒手推車」，他的力氣也出乎意料地大，竟然真的成功移動車頭，推得滿頭大汗又停低抹抹汗再推，終於成功改變車頭的方向，男子期後走回駕駛座並把車開走。

不少網民對男子為什麼要徒手推車大惑不解，「這麼大的空間，技術太差」、「技術不夠，體力來湊」：

同場加映！（香港01製圖）

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