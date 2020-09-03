控制狂母摷垃圾執回舊物　26歲女崩潰怒轟：我想要返自己嘅人生

子女是獨立的個體，長大後父母要學會放手，不過一名女網民日前投稿至facebook專頁，表示對「控制狂」媽媽的容忍已到了極限，她指自己小時候會被檢查書包、八達通，想不到至她26歲母親仍瘋狂控制，時不時翻她的房間，而近日發生的一件事，更令她忍無可忍，亦再次有搬走的念頭，直指「我只係想要返自己嘅人生」。

女生指從小到大家人都她很嚴格，例如中學時期會檢查她的書包、八達通來追蹤她的行蹤。（《理想國》劇照）

該名26歲的女生投稿至facebook「生仔要考牌系列」，題為「我對老母嘅容忍限度已到極點」，她表示自己是家中獨女，因此從小到大家人都她很嚴格，例如中學時期會檢查她的書包、八達通來追蹤她的行蹤，並且「放學後15分鐘內要電話報到」。後來因為家裏太嚴，她開始挑戰父母的底線，「打電話嚟，我專登唔聽，message專登唔覆」，但到大學時期母親仍會久不久檢查她的房間和銀包等。

直至近日發生的一件事，令樓主真的忍無可忍：

這件事令樓主非常崩潰，直言「好想直接放棄呢個老母，好想佢消失喺我嘅人生，好想離開呢個屋企」，又指和母親最近一年都沒有交流過，即使同枱食飯都是各自修行。

她指「返到屋企都無家的感覺」，只希望可以盡快離開父母，並讓她再次有搬走的念頭，「減少見面，減少conflict（衝突）」。她亦指自己連父母死後的資產都沒有興趣，「我只係想要返自己嘅人生」，並呼籲其他家長「小朋友不是你的附屬品，更不是你的資產，你不能操控他們的一生」。

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