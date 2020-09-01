Band 3 生DSE攞17分好滿足　卻被勢利親戚揶揄　母親一句感動網民

每個人都有不同的難處，但在限制中盡力做到最好亦算對得住自己。一名Band 3中文中學的DSE畢業生在facebook群組分享一段心酸經歷，他指自己DSE成績雖然上不了大學，但出乎意料有17分，自己和家人都相當滿意，但當他去「上流親戚」的家庭聚會時卻面對熱嘲冷諷，向樓主的媽媽說「一早叫你每個月dum幾千蚊畀佢，補吓習就唔使咁啦」，樓主慨嘆「人生第一次咁自卑」。不過幸好樓主的父母沒有怪責他，反而一句的安慰說話令他非常暖心。

樓主是DSE畢業生，他指自己讀書不太用功，本來對DSE 5科合格都沒有期望，不料出來成績比他想像中好。（資料圖片）

該名DSE畢業生投稿至facebook專頁「名校 Secrets」，表示自己是一名Band 3中文中學生，由細到大因為家人工作繁忙完全無監督過他，而他本身自覺性低，上中學後「冇嗜好冇興趣冇目標」，讀書不太用功，本來無信心拿下5科合格，「打定輸數要讀foundation diploma（基礎文憑）」 ，不料成績比他想像中好，「點知出到嚟都5條2，best6有17分」，雖然過不到大學門檻，但已經十分驚喜，「開心到癲」，家人也很高興，最後樓主不用讀基礎文憑，可直接修讀高級文憑。

不過日前他去親戚家舉行的家庭聚會，親戚都是「好有錢同好勢利嘅人」，當時其中一名親戚的女兒和他是同屆DSE，親戚們就不斷說她「幾多粒星星」，樓主有自知之明，所以也沒有羨慕或者妒忌，亦很感恩父母從來不拿他和他人比較。

不過當日親人不但「當我哋成家人透明」，更說了難聽的說話令樓主耿耿於懷：

後來媽媽知道樓主因為這件事很不開心，安慰樓主稱「阿仔，你已經好叻，入唔入到大學，我哋真係唔介意，你已經叻過爸爸媽媽 （佢哋都係中五學歷）就算你以後做啲咩，做得叻唔叻只要對得住天地良心、爸爸媽媽」。

不少網民為樓主打氣，表示只要做好自己就可以了，「行行出狀元」，而且要珍惜愛護家人，無論什麼情況家人都是最寶貴的。

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