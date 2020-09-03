Oxyair Mask彩虹口罩發售　7色特別版/Level 3高防　名額20萬個

【Oxyair HK / 彩虹口罩】本地口罩廠 Oxyair HK 又推出新一輪預售活動，於今早（3日）8時開始，至9月7日星期一中午12時，於選購網址登記，名額20萬個。是次發售的口罩包括7色特別版及Level 3高防護口罩，以3個購物組合發售。

推出彩虹7色特別版。（Oxyair Mask圖片）

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彩虹口罩7色特別版，每盒內有7個顏色，分別有粉紅、粉橙、粉黃、粉綠、青、粉藍及粉紫，售價為210元。高防護口罩顏色為翡翠綠色，規格達ASTM 2100 Level 3，每盒30個裝。是次貨品一律由順豐快遞發售，費用為30元，並會於9月25日至10月31日期間每天分批發貨。

Oxyair HK 口罩購買組合▼▼▼

Oxyair HK口罩發售詳情：

活動時間 : 9月3日上午8:00 至 9月7日中午12:00

名額：200,000（額滿即止）

購買方式：

在限時內只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料並選擇所需購買之產品組合

按圖睇彩虹口罩實物顏色▼▼▼

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