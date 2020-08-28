EZE Masque港產雙效口罩登場　可重用30次　配BFE 99%防護濾芯

【EZE Masque / 可重用口罩】新冠肺炎疫情持續，市面上的口罩亦愈來愈多選擇。香港品牌EZE Masque近日推出雙效可重用防護口罩，由居港20多年的英籍科學家Tony Herbert研發，主打以專利塗層抗菌布，配上台灣BFE 99%防護濾芯，能清洗重用達30次。每個口罩將配以2個BFE濾芯，售價為188元。

香港品牌EZE Masque近日推出雙效可重用防護口罩，由居港20多年的英籍科學家Tony Herbert研發。（EZE Masque圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

EZE Masque將加拿大專利防菌塗層技術，結合自家研發的立體無縫黏合技術，配上台灣濾芯，並採用涼感透氣彈性布料，研發出全球首款可重用雙重保護濾芯口罩。EZE Masque Double現有4個尺寸及多種顏色可供選擇，更貼面舒適，百份百於觀塘廠房製造。產品原材料獲多個國際測試認可，於EPA註冊、符合BPR法規及OEKO-TEX環保條例標準，經Intertek AATCC 100-2019抗菌實驗證明，能清洗重用達30次，仍保持99%抗菌效能。

↓↓↓口罩款式 ↓↓↓

EZE Masque Double現有4個尺寸可供選擇：

XL長度17.5cm (男性適用)

L長度16cm (男性或女性適用)

M長度14cm (女性或青少年適用)

S長度12cm (小童適用)

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

口罩評測｜KKwong盲測35款香港口罩 萬寧、SOSoMask質素如何？