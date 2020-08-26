新世界口罩售賣機登場　一包5個Level 2最平$14　附銷售點名單

新世界發展早前宣布自設生產線製作「香港製造」口罩，近日更開始於旗下商場放置口罩售賣機，放置的地點包括尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館和荃灣D‧Park愉景新城，市民可在這3個商場以八達通付款購買。

新世界自助口罩售賣機已登陸尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，和荃灣D‧Park愉景新城。（Love Without Borders fb圖片）

新世界設立的fb專頁「Love Without Borders」公布，新世界自助口罩售賣機已登陸尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，和荃灣D‧Park愉景新城，當中包括成人和及兒童包裝口罩，口罩為香港製造。

白色成人口罩每包14元，綠色和灰色則為18元，一包5片獨立包裝；小童為每包14元。口罩售賣機支援八達通付款購買。

口罩規格

成人口罩：17.5 x 9.5厘米

小童口罩：14.5 x 9.5厘米

ASTM Level 2

BFE≥98％;PFE≥98％

低變應原和無乳膠

認證的ISO 8級無塵間中製造