新世界口罩售賣機登場　一包5個Level 2最平$14　附銷售點名單

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新世界發展早前宣布自設生產線製作「香港製造」口罩，近日更開始於旗下商場放置口罩售賣機，放置的地點包括尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館和荃灣D‧Park愉景新城，市民可在這3個商場以八達通付款購買。

新世界自助口罩售賣機已登陸尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，和荃灣D‧Park愉景新城。（Love Without Borders fb圖片）

新世界設立的fb專頁「Love Without Borders」公布，新世界自助口罩售賣機已登陸尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，和荃灣D‧Park愉景新城，當中包括成人和及兒童包裝口罩，口罩為香港製造。

白色成人口罩每包14元，綠色和灰色則為18元，一包5片獨立包裝；小童為每包14元。口罩售賣機支援八達通付款購買。

口罩規格

成人口罩：17.5 x 9.5厘米

小童口罩：14.5 x 9.5厘米

ASTM Level 2

BFE≥98％;PFE≥98％

低變應原和無乳膠

認證的ISO 8級無塵間中製造

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。

如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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