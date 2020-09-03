海景嘉福酒店現奇景　多房玻璃窗黐滿字母氣球　網民笑似求救訊號

【海景嘉福酒店Staycation奇景】本港新冠肺炎疫情仍然肆虐，不少人的外遊計劃被迫擱置或取消，本港部份酒店因此推出「Staycation」優惠，吸引本地客人入住酒店感受旅行的氣氛。近日就有網民發現尖沙咀一酒店多間客房的玻璃窗亦掛着字母氣球，大部份都是慶生為主，網民亦笑言夠熱鬧，「睇嚟酒店房變晒party room」。

相中可見，發現原來多間客房的玻璃窗上貼起不同的字母氣球，更組成不同字句，而很多都是「HAPPY BIRTHDAY」。（高登討論區圖片）

近日網上瘋傳一張酒店外觀照，相信是位於尖沙嘴的海景嘉福洲際酒店。從相中可見，發現原來多間客房的玻璃窗上貼起不同的字母氣球，更組成不同字句，而很多都是「HAPPY BIRTHDAY」，似乎不少住客在房內與朋友慶生。

其他房間的窗更貼着「BFF」（Best Friends Forever）、「Ladies’s Night」、「Be A Good Doctor」等，非常爆笑。

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不少網民笑指酒店很熱鬧，「第一眼以為係肉參求救訊號」、「啲人冇得喺酒店開 birthday party 好似過唔到生日咁」、「其他吉窗明年會貼百日宴嗎」、「我係咪應該推部車仔去各大酒店區賣氣球賣party用品」、「淨數窗都24間」。

但有網民批評不少人當酒店房是派對房，相約多人聚會變成集體中招，「好心啦，玩少陣使死咩」、「酒店房最易中招」、「陣間又第4波爆發」、「始終呢啲聚會可免則免啦」。

據海景嘉福洲際酒店官網顯示，近期有不少Staycation優惠推廣，由於氣球款式相同，相信是酒店住宿套餐提供。當中「友緣相聚住宿計劃」房價1280港元起，9 月生日之住客於 9 月 30 日前預訂及入住，還可免費獲贈朱古力慕斯蛋糕或士多啤梨慕斯蛋糕一個。

其他還包括早餐（3位用）、房內享用派對拼盤（3位用）、房內氣球佈置及自訂語句（限18個英文字母或數目字）、迎賓小食籃、延遲退房時間至下午 4 時等。

而另一住宿套餐「洲際浪漫時刻」房價2480港元起，包括房內氣球佈置及自訂語句（限18個英文字母或數目字）、 Moët & Chandon香檳一瓶, 心形朱古力蛋糕一個及朱古力醬士多啤梨、浪漫二人客房晚餐，及延遲退房時間至下午2時等。

（高登討論區、海景嘉福洲際酒店）

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