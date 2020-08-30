港男飛台灣等開學　分享14天酒店隔離生活　公開3餐菜式嘆收費貴

台灣教育部日前宣布開放19個地區和國家的留學生返台灣就學，1名在台中就讀醫科的香港留學生在網上分享14天酒店隔離生活，除了上傳3餐及房間的照片，亦提到所需費用，大嘆「返1次台灣使多咗好多錢」。

有香港男子最近到台灣準備開學，並在網上分享14天酒店隔離生活。（連登討論區圖片）

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該名網民Mr威猛的港男在「連登討論區」發帖，指自己在台中某所大學就讀醫科，日前飛往當地準備開學，入住校方安排的酒店隔離14天。他表示，隔離費用自付，14天本來要3.3萬元台幣（約8700港元），但台灣政府每日補貼1000元台幣（約264港元），故他最終只需支付1.9萬元台幣（約5018港元）。

👇👇👇港留學生分享台灣隔離生活👇👇👇

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樓主分享入住後首2天的飯菜，形容只有「食得落肚level（程度）」，並稱「豬肉好嚡」，酒店提供樽裝水、茶和咖啡，亦可自行叫外賣。他公開房間內部，看到房內有雙床和小型晾衣架等，房間雖小但「五臟俱全」，更笑言：「一三五瞓左邊，二四六瞓右邊，星期日瞓中間。」

隔離生活苦悶，樓主在帖中大呻「已經開始厭，點搞！」，稱只好「瘋狂寫paper（論文），儲咗2篇meta-analysis（統整研究）同1份proposal（計劃書） ，啱啱好可以趁而家呢段時間清下」。不過，許多網民卻紛紛表示羨慕，「好想瘋狂食台灣嘢」、「台灣電視台好多嘢睇」，指想念台灣便當和小食，希望可以盡快到台灣旅遊。

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