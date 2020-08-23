訂酒店網站備註你會點填？住客要求千奇百趣有人竟提出要鯊魚公仔

最近因為疫情關係，很多台灣人改在台灣旅遊，透過網站或APP訂房，填單時可以在備註欄寫下特殊需求，民眾需求無奇不有，有位民宿業者把客人許願「我想要兩隻鯊魚娃娃」PO上網，引起討論。

有位民宿業者在爆怨公社PO文，客人訂了680台幣經濟型雙人房，並在訂單上註明「我想要兩隻鯊魚娃娃」，讓業者傻眼。原來是民宿拍攝四人房型示意圖時，老闆私人帶了兩隻IKEA鯊魚娃娃來布置，但其實拍完當天就拿回家了，所以民宿房間內其實並不提供鯊魚娃娃。業者困惑，「一間房間才多少錢？要兩隻娃娃？光是房價都不夠買娃娃吧！」更表示示意圖僅供參考，「如果訂房送娃娃，就把娃娃的費用加在房價上啦...你以為六星級大飯店啊？」

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因為客人只註明「想要」，所以引起討論，有人認為客人太貪心：

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原PO補充，因為不確定客人真實想法，後來用幽默態度回覆客人：「鯊魚已回大海，奔向自由了」，最後就要看客人怎麼接招了。

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