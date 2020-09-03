HPV子宮頸癌6大病徵+預防方法　HPV女性感染機率達八成｜細SO偷食

【HPV病毒、症狀、疫苗、子宮頸癌預防資訊】前商台DJ「細So」蘇耀宗背妻出軌搭上KOL「阿B」練美施（Macy），更爆出「細So」傳染性病HPV予「阿B」，引起全城熱論。《香港01》翻查Google Trends數據，發現事件曝光後除了「主角」，HPV搜尋熱度亦急升。究竟HPV病毒是什麼？有什麼症狀病徵？疫苗注射資訊？濕疣又是什麼？本文一一解答。

（IG/ @soyiuchung）

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前商台DJ「細So」背妻出軌，小三「阿B」是同樣有家室的35歲練美施（Macy），並育有一仔一女。事件引起全城熱論，昨日（9月3日）更爆出「細So」傳染性病HPV予「阿B」，阿B亦因為HPV病毒變成CIN1（子宮頸癌前病變）。

練美施（Macy）▼▼▼

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細So與他太太的ig聲明以及其他相▼▼▼

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細So小三練美施自爆多人追 講心唔講金：搵一個心靈伴侶係最重要

《香港01》從Google Trends數據見到，事件後除了「細So」、「蘇耀宗」、「阿B」及「練美施」搜尋熱度大升，連帶HPV搜尋熱度都急升。

HPV是什麼？

HPV（Human Papillomavirus）即「人類乳頭瘤病毒」，是一組包括超過100種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官，男性和女性都有機會感染。

HPV可透過性接觸傳播，包括口交方式的性接觸。絕大多數HPV感染沒有徵狀，但部份屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症，引致多種嚴重健康問題，例如生殖器官濕疣、子宮頸癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌或口咽癌等。

據台灣癌症基金會資料，女性一生大概有80%感染HPV機率，而且年齡層有愈來愈年輕趨勢。

子宮頸癌是什麼?

子宮頸癌是一種影響子宮頸的惡性腫瘤，是至今與持續感染HPV有關的最常見癌症，幾乎所有子宮頸癌病例都由持續感染HPV導致。

香港每年新症及發病率

子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在2017年，子宮頸癌在香港女性最常見的癌症中排第9位，佔女性癌症新症總數3.2 %，20歲至70歲的婦女都有可能患上此病。

根據香港癌症資料統計中心，2008年至2017年香港子宮頸癌新症數目每年有358至516宗，其中20至44歲、45至46歲及65歲或以上子宮頸癌新症分布可看下圖：

2008年至2017年香港子宮頸癌新症分布率：

發病率方面，在2008年至2017年每10萬名女性中，年齡標準化比率（使用世界標準人口以直接方法計算得出）每年6.3至7.9，20至44歲、45至46歲及65歲或以上發病比率可看下圖：

子宮頸癌症狀病徵

子宮頸癌（Cervical Cancer）是香港常見癌症，在2017年，子宮頸癌在香港女性最常見的癌症中排第9位，佔女性癌症新症總數3.2 %，20歲至70歲的婦女都有可能患上此病。

不過，由於早期子宮頸癌可能無徵狀，不易察覺，需要時刻留意自己身體狀況，如有以下徵狀就要小心，盡快找醫生檢查。

子宮頸癌6大徵狀▼▼▼

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6類高風險人士 + 預防方法▼▼▼

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HPV、子宮頸癌疫苗Q&A

接受疫苗注射可以預防感染，但效用是多久呢？又有什麼副作用？以下一一解答。

HPV、子宮頸癌疫苗4問4答▼▼▼

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鼻咽癌5大常見徵狀▼▼▼

鼻咽癌10招預防及自救方法▼▼▼

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