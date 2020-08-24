陳木勝鼻咽癌病逝｜鼻塞耳鳴易忽略　鼻咽癌5病徵＋預防自救方法

【鼻咽癌病徵及預防方法】著名香港導演陳木勝昨日（8月23日）因鼻咽癌離世，終年58歲，其死訊令大眾再次關注鼻咽癌，這種癌症成因是什麼？有何先兆？要如何預防自救？《香港01》整合衛生署衛生防護中心資料一一解答。

香港著名導演陳木勝因鼻咽癌離世，終年58歲。（資料圖片）

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鼻咽癌是什麼？

鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。

鼻咽癌屬於常見癌症，根據醫管局香港症資料統計中心，2017年鼻咽癌登記個案數目共有828宗，當中大部份（616宗）是男性患者；死亡人數有296，同樣是男性佔多（男性：224，女性：72），男性死亡率每10萬人口6.6個，女性則每10萬人口1.8個。

詳情細況可看下圖：

鼻咽癌成因

鼻咽癌的成因，與飲食、習慣或遺傳因素等有關，而更有一樣食物最好少吃為妙！

鼻咽癌5大成因 + 戒口指南▼▼▼

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鼻塞不要輕視！鼻咽癌5大常見徵狀

要知道自己有否患上鼻咽癌，以下5種病徵大家要留意，原來持續鼻塞都可能是「中招」了！

鼻咽癌5大常見徵狀▼▼▼

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預防及自救方法

癌症隨時奪命！要令鼻咽癌遠離你，就要做好預防，同時要學好自救方法！

鼻咽癌10招預防及自救方法▼▼▼

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同場加映：政府研推香港健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法

內地已廣泛使用健康碼。（資料圖片）

【香港健康碼Q&A】本港新冠肺炎疫情持續，經民聯議員建議政府設立「港康碼（香港健康碼 / 港版健康碼）」，持有陰性檢測結果的人可於14天內出入食肆、商場或公共地方等，惹來追蹤監控及私隱等關注。究竟「健康碼」是什麼？要如何取得？又有何用途？本文一一解答。

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至於健康碼何時開始，以及是否沒有健康碼就不能進入食肆、商場、公共地方，可看此：

香港健康碼Q&A｜政府研推健康碼 6問6答一文看清用途及取得方法