細So偷食｜網民熱搜神秘第三者阿B　KOL車泳希搜尋度高過兩任妻子

【細So/蘇耀宗/偷食】又一個壞咗的人！41歲商台前DJ細So（蘇耀宗）昨晚（1日）被爆背妻偷食白滑KOL「阿B」2年半，兩人租用Studio作私竇幽會，事件轟動全城，好好先生形象盡毀。不少網民神探上身猜測「阿B」是何許人也，除了「阿B」的身份外，網民對細So的前妻張詠妍及現任妻子陳頴楠亦非常關注，而27歲KOL車泳希竟也因一個誤會成為網民熱搜對象。

細So、阿B、車泳希、張詠妍、陳頴楠過去一日Google Trends搜尋熱度：

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昨晚約7時，細So被媒體爆出偷食KOL罪證，一時間成為全城熱烈討論話題。根據Google Trends的數據，該段時間「細So」及第三者「阿B」一詞的搜尋熱度急升。其後細So深夜發道歉文，並接受媒體訪問承認出軌，連講7次「對唔住」，令其搜尋熱度於凌晨零時左右直線爆升至高峰，至半夜才慢慢回落，不過今早（2日）約7時則一度微微回升，相信不少網民再延續討論。

由於「阿B」身分未明，不少網民神探上身瘋狂猜測，有網民於連登討論區開玩笑地貼出人稱「阿B」的藝人鍾鎮濤的照片。另有網民化身「認真魔人」，搜尋細So社交平台Instagram追蹤的帳戶，嘗試從蛛絲馬跡尋找「阿B」真身。

網民懷疑KOL車泳希是「阿B」：

由於細So前妻張詠妍及現任結婚9年的妻子陳頴楠的英文名字均為「Wing」，令人覺得他似乎對「Wing」情有獨鍾。網民發現，細So的ig除了追蹤妻子陳頴楠，亦追蹤名字中同樣有「Wing」字的KOL車泳希；加上媒體報道指細So曾送戴着黑色情侶手繩拍攝的半裸照給「阿B」，而車泳希ig其中一張相片中，左手亦有戴黑色手繩，因此她隨即成為網民重點懷疑對象。「車泳希」一詞於昨晚11時許的搜尋熱度直線上升，搜尋熱度甚至比「張詠妍」及「陳頴楠」更多。

「細So」相關人氣搜尋：

偷食變全城熱話，網民都紛紛八卦細So與兩任妻子的感情生活。因此在「細So」一詞的相關搜尋中，「張詠妍」及「陳頴楠」一詞都屬人氣竄升類別。

而細So昨夜在ig發道歉文後約4分鐘，藝人謝安琪於留言打「心心」表情符號，惹起網民不滿及鬧爆，質疑她是否支持細So偷食。不過根據Google Trends數據，網民謝安琪的搜尋熱度未見有明顯上升，估計網民只在ig留言批評。

細So被爆偷食KOL後，於Instagram發文道歉，藝人謝安琪隨即於留言打「心心」表情符號，被網民質疑是否支持偷食。（IG@soyiuchung）

綜合多個facebook專頁，與「細So偷食」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理昨晚爆出「細So偷食」相關帖文（9月1日晚上6時半至9月2日中午12時），在16個facebook專頁共21個帖文中，「哈哈」數目竟然最多，有2846個；「嬲嬲」反而較「讚好」及「哇」少，只有1578個。

21個帖文中，獲得最多「哈哈」數目的是《蘋果日報》轉貼《蘋果娛樂》的帖文，內容指細So向陳頴楠道歉及得到原諒，帖文得到1495個「哈哈」，「嬲嬲」則有376個。

而「哈哈」與「嬲嬲」數目差距最大的帖文為《晴報》的「【好爸爸形象崩壞】前商台DJ細So被爆背妻出軌 傳與KOL暗交2年半狂傳露骨短訊」帖文，「哈哈」有20個，「嬲嬲」有135個。

從網民對不同帖文的反應可見，細So偷食事件爆出初時，不少網民都對事件感到驚訝及憤怒，隨後細So及太太陳頴楠發文回應事件，細So稱得到妻子原諒，並希望日後做個好丈夫及好爸爸，亦令不少網民繼續抱着「食花生」心態看待事件。

討論區網民對細So偷食看法

除了facebook，《香港01》亦整合連登討論區及香港討論區帖文，發現兩邊網民關注點不外乎「老婆」、「KOL」、「第三者」、「B」和「偷食」。大部分網民均狠批細So背叛妻子破壞家庭，指他經歷第二次婚姻亦未明白婚姻承諾的意義；亦有網民認為第三者「阿B」於事件亦要負起責任，甚至提出陰謀論，質疑她有意爆料令事件曝光。

連登討論區帖文與「細So偷食」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人留言的帖文「突發！商台前DJ細so偷食白滑KOL」中，「老婆」字眼出現74次、「KOL」出現52次、「偷食」42次、「第三者」27次，另亦夾雜不少粗口字眼。

香港討論區帖文與「細So偷食」相關熱門討論詞：

香港討論區較多人留言的帖文「商台前DJ細So偷食罪證曝光」中，「B」字眼出現33次、「偷食」18次、「老婆」17次、「太太」13次，另有網民大罵細So「賤」、「鹹濕」、「衰」。

細So一家生活照：

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本文統計共16個facebook專頁，於9月1日晚上6時半至9月2日中午12時，曾於facebook發布有關「細So偷食」的21個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： TOPick 新聞 more 娛果 - 蘋果娛樂 新Monday 香港蘋果日報 01生活 BeautyExchange.com.hk HolidaySmart 假期日常 Yahoo 新聞 am730 壹週刊 晴報 Sky Post 環球膠報 繽Fun星網 頭條日報 香港01

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