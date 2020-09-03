細So偷食│阿B真身係KOL練美施　Macy搜尋量急升　網民關注性病HPV

【細So／蘇耀宗／偷食／Macy／練美施】41歲商台前DJ細So（蘇耀宗）背妻偷食白滑KOL事件引起全城熱議，昨晚（2日）小三「阿B」的真身終於曝光，女主角原來是育有2名子女的35歲靚媽KOL練美施（Macy），更爆出她曾因細So墮胎及染上俗稱「椰菜花」的性病「人類乳頭瘤病毒」（HPV），而其中醫丈夫同樣受連累染上性病。 阿B現身後，網民熱搜「Macy」的同時，亦搜尋了解感染HPV有何病徵及治療方法，而Macy丈夫回應偷食事件的關注度，竟然不及HPV，看來網民關心健康資訊多於Macy丈夫的身份。

細So、Macy、HPV、Macy老公過去一日Google Trends搜尋熱度：

細So偷食事件擠牙膏式愈爆愈多，昨晚10時許，有媒體報道「阿B」真身是靚媽KOL 練美施（Macy），引起網民一片嘩然。根據Google Trends的數據，昨午「細So」一詞的搜尋熱度原本逐漸回落，但10時許爆出小三身份後，「細So」的搜尋熱度再次急升，至深夜約12時半達至高峰，隨後才逐漸回落。

Macy及老公生活照：

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而「Macy」的搜尋熱度於10時許直線爆升，更一度高於「細So」，11時許才逐漸回落。Macy身份曝光前，有媒體於昨晚7時許報道「阿B」感染性病HPV，令「HPV」一詞的搜尋熱度於該段時間上升，隨後的搜尋熱度一直起起落落，相信不少網民並不熟悉HPV，因此想搜尋更多資訊。

細So偷食於今午再有新進展，其任職中醫的丈夫王先生亦現身回應事件，處處維護妻子Macy，形容她好好，只是「份人太簡單，好易信人」，言詞間不有苛責妻子。不過「Macy 老公」一詞的搜尋熱度未見有明顯上升，相信因偷食事件已發酵2日，而Ｍacy丈夫的樣貌和背景不算太特別，故受關注度遠不及染性病、車震、墮胎等情節。

細So、Macy、HPV、Macy老公相關人氣搜尋：

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細So極速刪除大量ig帖文：

在「細So」相關搜尋中，「細so 性病」、「練美施 ig」都屬於人氣竄升類別，相信不少網民都關注細So是否有感染性病，但他聲稱曾與太太陳頴楠曾做過身體檢查，夫婦倆都沒有感染性病。而小三「阿B」被形容是「白滑KOL」，在爆出真身是Macy後，網民都其樣貌及身材十分好奇，不過Macy現時已關閉其facebook及Instagram避風頭。

「Macy」人氣竄升相關搜尋中，除了其ig，亦包括「macy 中醫 老公」，相信是網民想八卦其丈夫的背景。而「HPV」相關搜尋中，「濕疣」、「hpv 病毒 症狀」、「梅毒」、「hpv 治療」、「椰菜花」都屬人氣竄升類別，反映網民吃花生之餘，亦想了解更多有關HPV的病徵、治療方法及其他性病。

「Macy 老公」的相關搜尋中，「知梓中醫診所」、「王俊毅 中醫」搜尋度飆升，則與Macy丈夫被起底有關。

綜合多個facebook專頁，與「阿B真身為Macy」及「Macy老公回應」相關帖文的網民反應：

《香港01》整理昨晚爆出「阿B真身為Macy」及「Macy老公回應」相關帖文（9月2日晚上11時至9月3日下午4時），在16個facebook專頁共25個帖文中，「哈哈」數為最多，有4842個，而「嬲嬲」反而較「讚好」及「哇」少，只有1622個。

25個帖文中，獲得最多「哈哈」數目的是「渾水財經Channel」的專頁，有1540個，發帖文者稱不認識Macy這名KOL，相信不少網民同樣都不認識Macy，抱著認同及恥笑心態看待她現真身爆料。

而獲得第二多「哈哈」數目的是《蘋果日報》轉貼《蘋果娛樂》的帖文，有1229個，帖文內容為「【獨家專訪】Macy默認為細So做人工流産 惹性病給老公感抱歉」，不少網民質疑所謂「好友爆料」其實是Macy自己爆料，質疑她「博見報」、「太有機心」，稱自己曾為細So墮胎及患上性病是扮委屈，鉅細無遺地爆料覺得是「好光榮嘅事」，網民按「哈哈」emoji，或反映出認為Macy不值得可憐。

討論區網民對阿B真身為Macy的看法

除了facebook，《香港01》亦整合連登討論區及親子王國帖文，發現兩邊網民討論字詞不外乎「老公」、「老婆」、「性病」。網民都好奇Macy老公的樣子，亦覺得他「戴綠帽」及被惹生性病好慘，網民同時討論細So老婆選擇原諒，因此Macy向傳媒爆料攬炒。

連登討論區帖文與「阿B真身為Macy」相關熱門討論詞：

連登討論區其中一則較多人留言的帖文「阿B出現了！偷食事件女主角原來都係有家室？」中，「老公」字眼出現48次、「老婆」36次、「性病」18次，另亦討論「攬炒」、「椰菜」、「墮胎」。

親子王國帖文與「阿B真身為Macy」相關熱門討論詞：

親子王國較多人留言的帖文「女主角阿b竟然係Macy（仲自爆為細so墮胎同惹埋老公染性病）」中，「老公」字眼出現60次、「老婆」40次、「性病」26次，由於此討論區的網民較多為媽媽，「小朋友」、「仔女」及「家庭」亦為熱門討論詞，分別出現20次、15次及10次，顯示這個家長聚集地的討論區內，網民都較關心小朋友的感受，認為事件中最受傷害的是細So及Macy的子女。

細So一家生活照：

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本文統計共16個facebook專頁，於9月2日晚上11時至9月3日下午4時，曾於facebook發布有關「阿B真身為Macy」及「Macy老公回應」的25個帖文表現及網民互動量，得出上文結果。其中包含於統計的專頁包括： TOPick 新聞 娛果 - 蘋果娛樂 新Monday HolidaySmart 假期日常 more 香港蘋果日報 01生活 BeautyExchange.com.hk GirlStyle 女生日常 am730 新假期JetSo 晴報 Sky Post 渾水財經Channel 繽Fun星網 頭條日報 香港01

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