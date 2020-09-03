細So偷食｜小三阿B疑惹HPV　戴避孕套口交也可感染　可致口咽癌

許多人都耳聞過尖銳濕疣（Genital warts，俗稱菜花）的大名，但您知道它是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起的嗎？此外，有些人可能認為HPV病毒一定要經過陰道性交才有機會傳染，但這個想法可是大錯特錯喔！本文將帶您了解口交感染HPV的風險，以及7種降低感染機率的方式。

文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

【相關圖輯】細So偷食道歉後再被爆料 好友揭小三阿B感染性病（點圖了解更多）：

+ 10 + 10 + 10

【相關圖輯】細So偷食｜小三阿B真身竟係Fit爆人妻 兩子之母練美施堅稱係真愛（點圖了解更多）：

+ 13 + 13 + 13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

口交、HPV、口咽癌（Oropharyngeal cancer）

目前已知的HPV病毒種類高達100多種，以數字區分，其中約40種會經由性行為感染生殖器、口腔或喉嚨。藉由口交感染HPV通常沒有明顯的症狀，部分HPV種類如HPV6與HPV11，感染後可能會出現像菜花般的疙瘩，這也是為什麼通常長在生殖器的菜花，也可能出現於口腔的原因，菜花的治療方式包括：電燒、雷射或是冷凍治療等，達到清除病毒疣的效果，但是仍有很高的復發機率。

部分感染口腔的HPV可能會引發口咽癌，但感染機會很低，根據英國的國民健康署（National Health Service）文獻顯示，男性罹患由HPV所引發的口咽癌機率，是女性的2倍，原因可能來自於女性的外陰部環境，比起陰莖較為潮濕且皮膚較薄，因此更容易傳播病毒。不管是男性或女性，在幫對方口交時，都要特別當心自己的口腔當時有沒有傷口。

以下列出6個口咽癌的早期症狀 以及7個方法避免口腔及咽喉部位感染HPV（點圖放大閱讀）：

+ 12 + 12 + 12

【相關圖輯】HPV口腔感染高風險因素或族群（點圖放大瀏覽）：

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】細So出軌│「同老婆冇晒感情！」 剖析出軌男九大經典台詞（點圖放大瀏覽）：